Risto E.J. Penttilä HS:lle: On mietittävä, vaarannetaanko Ukraina, Nato ja ydinasepelote

Donald Trump on valmis vaarantamaan Naton ja sen mukana myös Ukrainan, varoittaa kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä Helsingin Sanomien haastattelussa.

Yhdysvaltain presidentti ilmoitti lauantaina, että Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan 10 prosentin tullimaksut helmikuun alusta lähtien. Kesäkuussa tullit nousevat 25 prosenttiin. Päätös on seurausta kyseisten maiden päätöksestä lähettää sotilaita Grönlantiin, jota Trump on havitellut viime aikoina Yhdysvalloille.

Penttilän mukaan Yhdysvallat käyttääkin nyt maksimaalista painetta saadakseen Grönlannin haltuunsa.

– Suomen kannalta huolestuttavinta on, että Trump on selvästi valmis vaarantamaan Naton. Suomen ja Euroopan kannalta tässä ei pelkästään vaaranneta Natoa vaan Ukraina ja ydinasepelote, Penttilä toteaa Helsingin Sanomille.

Penttilä arvioikin, että Tanska teki virheen kutsuessaan Grönlantiin ensin eurooppalaisia sotilaita ja vasta myöhemmin yhdysvaltalaisia.

Nähtäväksi jää, onnistuuko Trumpin maksimaalinen paine Grönlannin suhteen. Vaihtoehtoina ovat yhteisymmärryksen saavuttaminen, Grönlannin sotilaallinen haltuunotto tai nöyrtyminen siihen, että Grönlanti joko itsenäistyy tai liitetään osaksi Yhdysvaltoja.

Eurooppalaiset maat ovat taas vaikean valinnan edessä.

– Naton eurooppalaisten maiden, Euroopan unionin ja yksittäisten valtioiden on mietittävä, ratkaistaanko Grönlannin asia vai vaarannetaan Ukraina, Nato ja ydinasepelote, Penttilä tiivistää.

Kaikesta huolimatta Suomi toimi Penttilän mielestä oikein lähettämällä sotilaita Grönlantiin.

– Suomi on nyt aivan oikeassa paikassa. Jos olisimme tilanteessa, missä me emme olisi saaneet tätä sinänsä epämiellyttävää tariffiuhkaa, se olisi meille aivan väärä paikka, Penttilä tiivistää.

– Emme halua tilannetta, jossa kysytään, ettekö te enää olekaan Pohjoismaa ja lojaali eurooppalaisille arvoille.

Jatkon suhteen Penttilä ajattelee, että eurooppalaisten on palattava neuvottelupöytään ja pyrittävä saamaan aikaan sopimus Trumpin kanssa. Samalla on oltava kovempi neuvottelukumppani. Näin uusi kolmikantasopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä olisi yhä mahdollinen.

Pidemmällä aikavälillä Penttilä kuitenkin uskoo Yhdysvaltojen tavoittelevan Grönlannin itsenäistymistä ja yhteistyösopimuksen solmimista maiden välillä.