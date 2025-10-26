Riskiä vakavaan sairauteen voi vähentää omilla valinnoilla

Syöpädiagnoosit ovat yleistyneet 20–40-vuotiaiden keskuudessa. Vaikka syöpää ei voi koskaan täysin ehkäistä, asiantuntijat korostavat, että omilla elämäntavoilla ja valinnoilla voi osaltaan vaikuttaa riskiin, kertoo The Washington Post.

– Pyrimme rakentamaan terveellisiä tapoja, jotka pitävät ongelmat loitolla pitkällä aikavälillä. Sitä voi alkaa tehdä jo nyt sijoittaakseen tulevaisuuteen, jossa syöpää esiintyy vähemmän, sanoo Arif Kamal, Amerikan syöpäyhdistyksen potilasasioista vastaava johtaja.

– Ainoa tapa hidastaa syöpädiagnoosien määrän kasvua on muuttaa elämäntapoja jo 20–30-vuotiaana, hän lisää.

Asiantuntijat muistuttavat, että osa riskitekijöistä, kuten ikä, perimä ja sattuma, eivät ole hallittavissa. Historiallisesti syövissä on ollut kyse myös huonosta tuurista. Suurin osa syövistä liittyy kuitenkin elämäntapoihin ja ympäristöön, joihin voi itse osin vaikuttaa.

Keskeisiä keinoja riskin vähentämiseksi ovat terveellinen ruokavalio, liikunta, painonhallinta, alkoholin käytön rajoittaminen ja tupakoimattomuus. Runsaasti kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljoja ja palkokasveja sisältävä ruokavalio sekä prosessoidun lihan ja sokerijuomien välttäminen vähentävät riskiä. Aurinkosuojan käyttö ehkäisee ihosyöpiä.

Paksusuolisyövän lisääntyminen viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että ympäristötekijät ja altistukset voivat vaikuttaa sairauden yleistymiseen, vaikka tarkat syyt ovat edelleen selvityksen alla. Tutkimukset ovat yhdistäneet myös sirkadiaanisen rytmin häiriöt tiettyjen syöpien riskiin, ja tutkijat selvittävät, miten altistuminen tietyille kemikaaleille ja muoveille voisi liittyä syöpien kehittymiseen.

Varhainen tunnistaminen seulontojen ja oireiden seuraamisen avulla sekä tietoisuus omasta perimästä auttavat reagoimaan ajoissa. Asiantuntijat korostavat, että pienet, johdonmukaiset valinnat arjessa voivat pitkällä aikavälillä merkittävästi vähentää syöpäriskiä ja lisätä luottamusta omaan terveyteen.