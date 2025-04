Moldovassa kuohuu: Venäjä-mielisiä kansanedustajia siirretään salaa Transnistriaan

Moldova on ilmoittanut karkottavansa kolme venäläisdiplomaattia, joiden epäillään osallistuneen Kremliin myötämielisesti suhtautuvien poliitikkojen salakuljetukseen Transnistriaan.

Maaliskuussa 12 vuoden vankeusrangaistukseen tuomittu Aleksandr Nesterovstshi pakeni NewsMaker-median mukaan Moskovan avustuksella Transnistriaan. Hän oli lainvastaisesti rahoittanut kiellettyä Shor-puoluetta. Oligarkin johtama puolue on levittänyt Kremlin ajamia narratiiveja ja lietsonut Moldovassa epävakautta.

Shor-puolueen keskeinen vaikuttaja ja Gagauzian alueen kuvernööri Evghenia Gutul otettiin kiinni Chisinaun lentoasemalla 25. maaliskuuta hänen yritettyään paeta maasta. Gutulin epäillään ohjanneen Kremlin rahavirtoja maahan toimiessaan puolueen pääsihteerinä. Hän tapasi Vladimir Putinin maaliskuussa 2024.

Transnistrian maakaistale on ollut Venäjän tukemien joukkojen hallinnassa 1990-luvun alusta saakka. Alueelle on sijoitettu parituhatta Venäjän ”rauhanturvaajaa”. Mikään valtio ei ole tunnustanut Transnistrian itsenäisyyttä, ja se on kansainvälisen oikeuden mukaan osa Moldovaa.

Moldova on joutunut viime vuosina Kremlin mittavien vaikutusoperaatioiden kohteeksi. Venäjä sekaantui muun muassa maan EU-kansanäänestykseen. Jäsenyyden tukijat voittivat äänestyksen täpärästi.

Presidentti Maia Sandun mukaan Kremlin tavoitteena on nostaa liittolaistensa valtaan Moldovassa hinnalla millä hyvänsä muun muassa korruption, kiristyksen ja avoimen väkivallan keinoin. Venäjä haluaa pitää Moldovan osana ”lähiulkomaita” eli vaikutuspiirissään sekä kroonisesti heikkona ja epävakaana.

Viime vuoden presidentinvaaleissa Venäjän väitetään käyttäneen lähes 200 miljoonaa euroa vaalivaikuttamiseen. Moldovan poliisin ja paikallismedian selvityksen perusteella Venäjältä ehdittiin maksaa rahaa yli 130 000 pankkitilille, minkä lisäksi rahaa jaettiin käteisenä ja kryptovaluuttoina.

Kreml katkaisi hiljattain kaasutoimitukset maahan ja syytti tästä Maia Sandua.

