Rintaman kerrotaan romahtavan, eteneminen jatkuu Hersonissa

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tuhonneensa 31 Venäjän panssarivaunua Hersonin alueella käydyissä taisteluissa alkuviikosta.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu useita videoita ukrainalaisjoukkojen vapauttamista kylistä Venäjän rintamalinjan romahduksen jälkeen.

Sotilaiden sanotaan edenneen Novopetrivkaan, Starosillyaan ja Inhulets-joen varrella sijaitsevaan Davydiv Bridiin, jonka laitamilla on taisteltu koko kesän ajan. Ukrainan 35. erillisen merijalkaväkiprikaatin julkaisemalla videolla paikalliseen linkkimastoon nostetaan Ukrainan lippu.

Venäjän puolustusministeriö myönsi maanantaina ylivoimaisten panssarijoukkojen murtautuneen rintamalinjasta läpi ja edenneen kohti etelää. Sotaa seuraavien venäläisten Telegram-kanavien mukaan tilannetta ei ole saatu vakautettua, minkä seurauksena joukot on määrätty vetäytymään lähemmäs Hersonin kaupunkia.

Dudchanyn ja Davydiv Bridin väliin jääneitä joukkoja oltaisiin näin ollen vetämässä pois saarrostuksen välttämiseksi. Tunnetun venäläisen Rybar-kanavan mukaan on epäselvää, missä venäläisjoukkojen uusi puolustuslinja sijaitsee. Ukrainan asevoimien arvioidaan pystyvän jatkavan hyökkäystään kohti Nova Kahovkaa, jossa sijaitsee vesivoimalaitoksen ohella strategisesti tärkeä Dnepr-joen ylityspaikka.

Venäläisbloggaajat esittävät huolensa siitä, että Ukraina pystyy tuomaan alueelle pieniä veneitä ja luomaan sillanpääaseman Dnepr-joen itäpuolelle. Tämä uhkaisi sekä Hersonin alueelle sijoitettuja joukkoja että avaisi mahdollisen etenemistien miehitettyä Melitopolia kohtaan.

– Tämän ongelman ratkaisu pitäisi olla korkein prioriteetti, ja se vaatii välittömiä toimenpiteitä, Rybar arvioi katsauksessaan.

Ruotsin entinen ulko- ja pääministeri Carl Bildt on nostanut esiin venäläisbloggaajan julkaiseman tilannekartan.

– Tämä ei näytä hyvältä Venäjän joukkojen kannalta Hersonin motin pohjoisosassa. Heidän on sanottu valmistelleen useita puolustuslinjoja, mutta täällä se ei ole selvästi auttanut, Bildt pohtii Twitterissä.

GPPi-ajatuspajan tutkija Tobias Schneider arvioi tilanteen kääntyneen yhä tukalammaksi Venäjän kannalta.

– Viikkoja kestäneen jumituksen jälkeen Venäjän asemat Hersonin pohjoisosissa ovat romahtamassa nopeasti. Tällä hetkellä on epäselvää, voivat venäläiset ylipäätään koota joukkonsa ja perustaa uutta puolustuslinjaa. Kolmas suuri operaatiovoitto Ukrainalle sen kahden rintaman vastahyökkäyksessä, Scheider sanoo.

This doesn’t look good for the 🇷🇺 forces in the northern part of their Kherson 🇺🇦 pocket. They are said to have several prepared defence lines, but here it obviously hasn’t helped. pic.twitter.com/BBV0QkWOsW

After weeks of grinding, Russian positions in northern Kherson are rapidly collapsing. As of now, unclear where – or whether – Russians will be able to rally and establish a new defensive line. A third major operational victory for Ukraine in its two-front counter-offensive. https://t.co/sdsletzMiz

— Tobias Schneider (@tobiaschneider) October 4, 2022