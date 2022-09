Rintamalle värvättiin yli tuhat rikollista – ”murhaajia ja varkaita”

Venäjän asevoimien rinnalla taistelevan Wagner-palkkasoturiryhmän kerrotaan värvänneen yli tuhat tuomittua rikollista taistelemaan Ukrainassa.

Vot Tak -median mukaan Wagnerin johtoon kuuluvat Jevgeni Prigozhin ja Dmitri Utkin matkustivat helikopterilla ainakin kahteen Rostovin alueella sijaitsevaan vankilaan etsimään ”murhaajia ja varkaita”.

Rangaistussiirtola 15:ssä haastateltu lähde kertoo miesten mainostaneen Wagner-ryhmää 1 500 vangille, joista 700 suostui värväytymään saadakseen armahduksen sotilaspalvelusta vastaan.

Vangeille kerrottiin, että he voisivat tehdä Ukrainassa mitä tahansa, sillä siitä ei Prigozhinin mukaan seuraisi mitään rangaistuksia.

Wagnerin johtajan on kerrottu matkustaneen lisäksi ainakin kolmeen vankilaan Ivanovon alueella. Niistä rintamalle saatiin haalittua 650 uutta sotilasta.

Palkkasotilaita on käytetty kesän aikana erityisesti Itä-Ukrainassa, jossa Wagnerin taistelijat ovat yrittäneet edetä Bahmutin kaupungin koillis- ja eteläpuolella.

Earlier, @istories_media reported that Prigozhin also visited three prisons in the Ivanovo region: Penal Colony 2, Penal Colony 4, and Penal Colony 5. There, they were able to recruit a total of 650 people. https://t.co/YmGQ2FVoOP

— Meduza in English (@meduza_en) September 1, 2022