Riikka Purra Ylelle: Maahanmuuton ongelmista voitava puhua ilman pöyristymistä

Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan puolueen ensimmäisen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheet ovat hyväksyttäviä.

Purra kommentoi Keskisarjan puheita Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Keskisarja esiintyi keskiviikkona A-studio -ohjelmassa, jossa hän muun muassa kutsui Afrikasta ja Lähi-idästä tulevia maahanmuuttajia ”heikkolahjaisiksi”. Lisäksi Keskisarja puhui ”väestönvaihdosta”, joka on suojelupoliisin mukaan salaliittoteoria.

Puheet ovat herättäneet laajaa kritiikkiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Keskisarjan keskiviikkoisista puheista on tehty neljä rikosilmoitusta, kertoo Helsingin poliisi.

Purran mukaan Keskisarjan puheista pöyristymisen sijaan tulisi puhua itse asiasta, eli maahanmuuton aiheuttamista ongelmista ja siitä, että suomalainen väestö muuttuu.

Keskustelu Keskisarjan sanoista on Purran mukaan paikoitellen jopa hysteeristä. Hän kiistää Keskisarjan kommenttien olleen rasistisia.

– Tässä ei ole rasismia. Meidän on kyettävä puhumaan näistä ilmiöistä Suomessa ilman jatkuvaa pöyristymistä, Purra sanoo.

Hänen mukaansa Keskisarja on avannut, mitä hän on kommenteillaan tarkoittanut. ”Heikkolaatuinen” viittaa muun muassa tulijoiden koulutustasoon ja kustannuksiin julkistaloudelle, puheenjohtaja sanoo. Kyse ei ole tulijoiden ihmisarvosta, Purra korostaa.

Hän nostaa esille järjestelmät, joissa maahanmuuttajia pisteytetään.

– Silloin puhutaan juuri niistä laadullisista ominaisuuksista. Ei tässä ole kysymys ihmisarvosta tai sen ongelmista, puheenjohtaja sanoo Ylen haastattelussa.