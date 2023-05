Riikka Purra: Nyt katsotaan, oikeneeko tämä tilanne

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, ettei puolueen luottamuksessa muihin puolueisiin Säätytalolla ole tapahtunut muutosta. Hän painottaa kuitenkin, että myös näkemyseroja aiheuttavissa maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä pitäisi saavuttaa edistystä.

– Olen huolestunut siitä, että monissa asioissa on menty nopeasti eteenpäin, on saatu jo valmistakin . Vastavasti esimerkiksi meiltä vaaditaan joustamista meille hyvin vaikeissa asioissa, mutta vastaavasti meidän profiiliteemamme eivät ole edenneet. Nyt katsotaan, oikeneeko tämä tilanne ja sitten jatketaan, jos näin käy, Purra kommentoi tilannetta toimittajille tiistaina aamulla Säätytalolla.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) oli kertonut hetkeä aiemmin, että Säätytalon neuvotteluja tiivistetään ja lähipäivät käytetään ainoastaan maahanmuutto- ja ilmastokysymysten ratkomiseen.

Purra toisti perussuomalaisten keskeisen linjauksen, jonka mukaan puolue ”ei voi osallistua sellaiseen hallitukseen, joka ei merkittävästi kiristä maahanmuuttopolitiikkaa”.

– Se, mikä tästä tekee erityisesti maahanmuuton kannalta ongelmallisen on, että hallitusneuvotteluihin osallistuu puolue Rkp, jonka kynnyskysymykset ovat käytännössä vastakkaisia meidän kynnyskysymyksillemme. Jokainen voi ymmärtää, että mikäli näitä asioita ei keskustella, vaan keskustellaan muista asioista, tilanne on ikään kuin auki.

Onko teillä varaa joustaa yhtään omista kynnyskysymyksistänne?

– Perussuomalaiset on täysin ymmärtänyt sen tänne tullessaan, että kompromissit ovat välttämättömiä. Me olemme tehneet kädenojennuksia ja tulemme niitä jatkossakin tekemään. Sen lisäksi meillä on tärkeimpiä aiheita, joista me emme voi joustaa.