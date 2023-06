Riikka Purra: en usko, että sopua syntyy tänään

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi hallitusneuvottelujen tilaa ennen puheenjohtajapöydän kokoontumista Säätytalolla.

Eilisen tiedotustilaisuuden jälkeen ei neuvottelupöydissä ole suurta muutosta tapahtunut.

Perussuomalaisille yksi tärkeistä aiheista on työehtojen yleissitovuus, eikä sen osalta ole tällä hetkellä viitteitä joustosta.

– Perussuomalaset on tehnyt täysin selväksi, että yleissitovuudesta pidetään kiinni, Purra kertoo.

Kehitysyhteistyörahoista Purra kertoo, että kompromissiehdotus on pöydällä. Puolue on valmis hyväksymään esitetyn kompromissiehdotuksen. Puheenjohtajan mukaan keskustelujen edistämiseksi myös kehitysavun osalta on koottu pienempi selvitysryhmä, joka erikseen tarjosi eri vaihtoehtomalleja. Esitetty kompromissi ei kuitenkaan kaikille puolueille käy, mutta tarkemmin Purra ei avannut, mistä tai monesta puolueesta on kysymys. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi medialle, että esitetty kompromissiehdotus on hankala.

– Kompromissi on pöydässä, mutta se ei kaikille käy, Purra kertoo.

Neuvotteluista huolimatta puheenjohtaja ei näe, että sopua syntyy tänään.

– En usko, että sopu syntyy tänään, Purra kertoo.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah kommentoi medialle aamulla, että sote-nyrkki vauhditti keskusteluja. Perussuomalaisten puheenjohtaja yhtyy Essayan näkemykseen sote-asioiden osalta.

– Näkisin, että sote on kyllä edennyt varsin hyvin. Paljon tulee valmiita papereita ja pieniä viilauksia sieltä täältä, Purra kertoo.

