Reserviläiset myytiin vasten tahtoaan palkkasotilaiksi – ”Heidät ostettiin kuin lampaat”

Venäjän sosiaalisessa mediassa leviää uutinen mobilisoiduista reserviläisistä, jotka myytiin jalkaväeksi venäläiselle palkkasoturiryhmälle.

Sotilaiden sukulaisten mukaan yhteensä 501 mobilisoitua reserviläistä pääosin Hakassian ja Altain tasavalloista sekä Kemerovon alueelta vietiin ensin Krimille, sitten Luhanskin alueelle Wagner-palkkasotilasryhmän koulutettavaksi ja lopuksi Donetskin alueelle Veterans -palkkasotilasryhmän tukikohtaan.

Sukulaiset kertovat, että reserviläisiä ajelutettiin ympyrää 11 tunnin ajan. Tämän jälkeen heille annettiin vettä, josta kaikki miehet pyörtyivät. Sukulaiset arvelevat, että veteen oli sekoitettu jotain, joka sai miehet menettämään tajuntansa.

Reserviläiset heräsivät myöhemmin Veterans-merkkejä kantavien sotilaiden huutoihin, jotka veivät miehiltä heidän matkapuhelimensa, sotilaspassinsa ja muut tavarat. Miehet painostivat reserviläisiä allekirjoittamaan jonkinlaisen sopimuksen, mutta kukaan reserviläisistä ei tähän suostunut.

– Heille sanottiin, että ”heitämme teidät pahimpaan paikkaan, kukaan ei ikinä löydä teitä sieltä”, ja ”jos otat yhdenkin askeleen oikealle tai vasemmalle, ammumme sinua polviin”, eräs sukulainen kertoo.

Sukulaisten mukaan miehille tehtiin selväksi, että Veterans oli ostanut heidät, ja että heillä oli oikeus tehdä reserviläisillä mitä halusivat.

– Jokaisesta oli maksettu, heidät ostettiin kuin lampaat, eräs sukulainen valittelee.

Tietojen mukaan jokaisesta sotilaasta maksettiin Veterans-ryhmälle 25 000 ruplaa (noin 290 euroa).

Veterans-palkkasotilasryhmä on suuremman Redut-palkkasotilasryhmän sivuhaara, joka on toiminut aktiivisesti Ukrainassa. Redutin päärahoittajiin lukeutuu Suomen kansalainen Gennadi Timtšenko, ja sen jäsenet ovat pääosin Venäjän asevoimien entisiä sotilaita.

Huhtikuussa miehet siirrettiin Veteransin tukikohdasta Bahmutin rintamalle, jossa heitä käytettiin hyökkäysjoukkoina. Miehille ei annettu asianmukaisia varusteita ja he kärsivät suuria tappioita. Sukulaisten mukaan 501 miehestä vain 130 palasi elossa takaisin.

– Heillä ei ollut mitään viestintätarvikkeita, ei varusteita, he joutuivat hyökkäämään konekiväärien kanssa panssarivaunuja vastaan, toinen sukulainen kertoo.

Kun ukrainalaisjoukot hyökkäsivät toukokuussa Veterans-sotilaiden asemiin, kertoivat sotavangeiksi jääneet venäläiset joutuneensa taisteluun vasten tahtoaan.

Yhteensä 28 sotilasta mobilisoitiin alun perin Hanti-Mansin autonomiselta alueelta Länsi-Siperiasta. Heidän sukulaistensa mukaan he eivät ole saaneet yhteyttä mobilisoituihin sotilaihin yli kuukauteen. Ainoa tieto, jonka sukulaiset ovat saaneet, on että yksi mobilisoiduista on kuollut. Miesten sijainnista tai voinnista heillä ei ole tietoa.

Sukulaiset ovat yrittäneet ottaa yhteyttä asevoimiin, laihin tuloksin.

– Olemme kirjoittaneet kaikille valtion virastoille aiheesta, mutta olemme saaneet vain muodollisia vastauksia, yksi sotilaiden sukulaisista harmittelee.

