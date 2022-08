Republikaanit todennäköisesti voittamassa USA:n välivaalit

Republikaaninen puolue on todennäköisesti voittamassa Yhdysvaltain marraskuussa järjestettävät välivaalit. Mielipidemittauksissa kannatusero republikaanien ja demokraattien välillä on kuitenkin kaventunut. Vaaleista on siis tulossa ennakoitua tiukemmat.

8. marraskuuta järjestettävissä välivaaleissa valitaan 435 edustajainhuoneen edustajaa ja noin kolmasosa senaatin senaattoreista. Demokraateilla on tällä hetkellä niukka enemmistö edustajainhuoneessa ja senaatissa paikat ovat tasan. Republikaaneille riittää siis pienikin vaalivoitto enemmistön saavuttamiseksi.

The Wall Street Journalin mukaan riippumaton Cook Political Report -tutkimuslaitos ennustaa republikaanien nyt saavan 10-20 lisäpaikkaa edustajainhuoneessa. Aikaisempi ennuste oli 15-30 paikkaa. Tutkimuslaitos ei kuitenkaan poistanut mahdollisuutta demokraattien voittoon.

Valtaa pitävä puolue, tällä hetkellä Demokraattinen puolue, on perinteisesti menettänyt paikkoja välivaaleissa. Jo kaksi kvartaalia kestänyt talouden supistuminen ja korkein inflaatiotahti 40 vuoteen nostavat myös republikaanien mahdollisuuksia.

Toisaalta maanlaajuisen aborttikiistan, verrattain heikkojen republikaanisten ehdokkaiden, entiseen presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuvien rikostutkintojen ja viime aikoina laskeneiden polttoaineiden hintojen on arvioitu parantavan demokraattien mahdollisuuksia pärjätä vaaleissa.

Eräs republikaanivaikuttaja kertoo The Wall Street Journalin mukaan, että demokraattiäänestäjien innokkuus äänestää on kasvanut sen jälkeen kun Yhdysvaltain korkein oikeus päätti kumota liittovaltiotasolla abortin takaavan Roe v. Wade -päätöksen.

Vaikuttaja kuitenkin uskoo, että republikaanit ovat yhä luottavaisia mahdollisuuksiinsa, sillä heidän koetaan olevan vahvempia talouskysymyksissä.

– Olemme nähneet, että äänestäjät ovat yhä enemmän huolissaan inflaatiosta ja kasvavista elinkustannuksista. Tämä ei tarkoita etteikö äänestäjiä kiinnostaisi abortti, koska se selvästi herättää ajatuksia, nimettömänä pysyvä lähde kertoo.