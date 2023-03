Rautatiealalle kaksivuotinen työehtosopimus

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus sekä Raideammattilaiset JHL:n hallitus ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran keskiviikkona tekemän rautatiealan sovintoehdotuksen.

Työnantajia edustava Palta on myös hyväksynyt uuden työehtosopimuksen.

– Ympäristössä olevat realiteetit huomioiden lopputulos on siedettävä. Hyvänä asiana voi pitää, että nyt palkkaliitteessä neljä olevien raitiovaunukuljettajien, metrojunakuljettajien ja kaupunkiraideliikennekuljettajien palkkaukseen liittyvät vinoutumat on saatu korjattua järjestelyerällä, joka on 207 euroa ohjekuukausipalkkoihin sopimuskauden aikana, neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt toteaa tiedotteessa.

– Lisäksi nyt saimme työehtosopimukseen ei synnyttävälle vanhemmalle 32 palkallista vanhempainvapaapäivää entisen kolmen päivän sijaan, joten nyt työehtosopimus on perhevapaauudistuksen hengen mukainen.

Palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä kuusi prosenttia. Myös takuuosia ja euromääräisiä lisiä korotetaan yleiskorotuksen verran. Sopimus sisältää huhtikuun palkan yhteydessä maksettavan 500 euron kertaerän.

JHL ilmoitti aiemmin kahdesta työtaistelusta maaliskuussa: ensimmäinen olisi ollut 6.-10.3. ja toinen 13.-17.3. Mahdolliset työtaistelut olisivat koskeneet kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä koko maassa.