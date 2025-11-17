Verkkouutiset

Puolan pääministeri Donald Tusk tutustumassa Garwolinissa sabotaasipaikkaan 17. marraskuuta 2025. (Kuvakaappaus videolta. X/Donald Tusk)

Rautatie räjäytettiin Puolassa – ”Pahin pelko osoittautui todeksi”

  • Julkaistu 17.11.2025 | 15:38
  • Päivitetty 17.11.2025 | 16:20
  • Puola
Sabotaaseja on tehty Ukrainan rajalle johtavilla rataosuuksilla.
Puolan pääministeri Donald Tusk vahvistaa viestipalvelu X:ssä, että Puolassa on tehty sabotaasi-isku maan rautateitä vastaan.

– Valitettavasti pahin pelko osoittautui todeksi. Varsova-Lublin-rautatieosuudella (Mikan kylä) on tapahtunut sabotaasi. Räjähteen räjähdys on tuhonnut rautatiekiskon. Pelastuspalvelu ja syyttäjänvirasto työskentelevät tapahtumapaikalla. Samalla osuudella, lähempänä Lublinia on todettu myös vaurioita.

Tusk kutsui räjäytystä ”poikkeukselliseksi sabotaasiksi, joka on kohdistettu Puolan valtiota ja sen kansalaisia vastaan.”

– Tutkinta on käynnissä. Kuten aiemmissa vastaavan kaltaisissa tapauksissa, otamme tekijät kiinni riippumatta siitä keitä heidän tukijansa ovat.

Erillisellä videollaan tapahtumapaikalta lähellä Mikan asemaa Garwolinissa Itä-Puolassa Tusk sanoo, että tavoitteena oli todennäköisesti räjäyttää juna.

– Räjähdyksen tarkoituksena oli todennäköisesti räjäyttää juna Varsova-Dęblin-rataosuudella. Valitettavasti ei ole epäilystäkään siitä, että kyse on sabotaasista. Onneksi tragediaa ei ole tapahtunut, mutta kyse on erittäin vakavasta asiasta.

Puolan puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz kertoo viestipalvelu X:ssä, että Puolan asevoimat käyvät, Lublinin 2. aluepuolustusprikaati ja sen 25. kevyt jalkaväkiprikaati Zamośćista käyvät läpi rautatiekiskot Hrubieszówin Ukrainan-vastaiselle rajalle asti asti Hrubieszówiin.

Tutkiva journalisti Christo Grozev kiskovahinkoja on Rzeszowissa, joka on lähellä Ukrainan rajaa. Rzeszowin kautta kulkevat asetoimitukset Ukrainaan. Hän arvelee, että räjäytys on tehty 300 metrin päästä läheiseltä parkkipaikalta sähkökaapelilla.

