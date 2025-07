Rautateillä oleskelu ja ilkivalta ovat jatkuva ongelma

Rautateillä oleskelu tai siellä tehtävä ilkivalta on jatkuva ongelma rataverkolla. Luvaton oleskelu tai muu toiminta rautatiealueella on paitsi hengenvaarallista, myös laissa kiellettyä. Väylävirasto kampanjoi kesällä radan rauhaan jättämisen puolesta uudella konseptilla.

Kaikenlaisessa luvattomassa toiminnassa rautateillä on oman hengenvaaran lisäksi pelissä myös junamatkustajien turvallisuus sekä junakaluston ja liikenneinfran kunto. On hyvä muistaa, että rataverkon infrastruktuurille vahinkoa tekevä on korvausvelvollinen, vaikka tekijä olisi alaikäinen, Väylävirasto toteaa tiedotteessa.

Junan alle jääminen ei ole ainoa riski, vaan myös ratojen sähköjännitteet aiheuttavat hengenvaaran. Ajolankoihin ei edes tarvitse koskea sähköiskun saadakseen, vaan sähkö vahingoittaa helposti kauempaakin.

– Radalle meneminen, junan katolle ja perään kiipeäminen tai minkäänlaisen esineen radalle asettaminen on hengenvaarallista ja kiellettyä myös laissa. Asiattomasta radalla oleskelusta tehdään aina ilmoitus hätäkeskukseen tai poliisille. Juna ei voi väistää ja sen pysähtymismatka on aina useita satoja metrejä, sanoo turvallisuusasiantuntija Kaisa-Elina Porras Väylävirastosta.

Rautatiealuetta ovat myös esimerkiksi raakapuun kuormauspaikat, joilla ei saa oleskella eikä niiden läpi oikaista. Rautatien saa ylittää vain tasoristeyksestä.

Väyläviraston erityisesti nuorille miehille ja pojille suunnattu Jätä rata rauhaan -kampanja näkyy ja kuuluu heinäkuussa sekä sosiaalisen median kanavissa että Ylen tv-kanavilla. Kampanjaviestiä vie musiikkivideo, jonka tähtenä esiintyy nosteessa oleva artisti, rapin hallitseva Suomen mestari Riski.

– Kun me liikutaan tuolla ja tehdään jotain tyhmää, niin pitää muistaa, että aina on joku joka ottaa siitä mallia. Pitää kantaa vastuu siitä, että omat teot vaikuttaa myös muihin, Riski sanoo.

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää keskustella siitä, miksi rautatiellä ei saa liikkua. Teemaa kannattaa pohtia yhdessä, ja aloittaa voi esimerkiksi kampanjavideon pohjalta. Lisää eväitä kotona, koulussa tai muualla käytävään keskusteluun löytyy Väyläviraston verkkosivuilta.