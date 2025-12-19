Raskaussyrjintä on edelleen järkyttävän yleistä – näin ei voi jatkua

Petteri Orpon (kok.) hallitus on sitoutunut kohdistamaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäisyyn nykyistä tehokkaampia keinoja.

Raskaussyrjintä on edelleen järkyttävän yleistä, vaikka se on yksiselitteisesti kiellettyä. Liian moni raskaana oleva tai perhevapaalle jäävä kohtaa työelämässä syrjintää tai pelkää sitä. Kyse on vakavasta tasa-arvo-ongelmasta, johon on puututtava entistä määrätietoisemmin.

Hallituksen esitys tasa-arvolain muuttamiseksi on nyt lähtenyt lausuntokierrokselle. Esityksen tavoitteena on ehkäistä tehokkaammin työelämässä tapahtuvaa syrjintää sekä vahvistaa raskauteen ja perhevapaisiin liittyvää suojaa ja syrjintää kokeneiden oikeusturvaa.

Esityksessä ehdotetaan neljää keskeistä uudistusta.

Tasa-arvolain syrjintäperusteita täsmennettäisiin lisäämällä niihin määräaikaisuus, vanhemmuus ja perheenhuoltovelvollisuus.

Työnantajalle lisättäisiin kirjallinen selvitysvelvollisuus määräaikaisuuden päättymisen tai palvelussuhteen jatkamatta jättämisen syistä silloin, kun työntekijä on palvelussuhteen aikana ilmoittanut raskaudesta, synnytyksestä tai perheenhuoltovelvollisuudesta.

Syrjintää kokeneiden mahdollisuuksia hakea oikeutta parannettaisiin myös muuttamalla kanneaikoja. Työhönottotilanteita koskeva erillinen yhden vuoden kanneaika poistuisi, ja kahden vuoden kanneaika laajenisi koskemaan myös näitä tilanteita. Kanneajan kuluminen keskeytyisi silloin, kun asia tulee vireille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa.

Tasa-arvolain mukainen hyvitysvelvollisuus ulotettaisiin laajemmin myös yrityksiin, jotka vuokraavat työvoimaa toiselta työnantajalta.

Raskaussyrjintä ei ole yksittäisten ihmisten ongelma, vaan laajasti työelämää koskettava tasa-arvo-ongelma. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen mukaan joka neljäs raskaana oleva on kokenut raskaussyrjintää työelämässä. Yleisin koettu syrjinnän muoto on määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättäminen raskauden tai perhevapaalle jäämisen vuoksi. Selvityksestä käy ilmi myös, että syrjintäepäilyistä kerrotaan viranomaisille vain harvoin.

Pelkkä syrjinnän kielto ei riitä. Tarvitaan selkeämpiä velvoitteita, parempaa oikeusturvaa ja toimivampia keinoja puuttua syrjintään.

Jokaisella on oikeus syrjimättömään työelämään. Raskaus tai perhevapaa ei saa olla peruste syrjintään, työsuhteen päättymiseen tai uralla etenemisen pysähtymiseen. Näin rakennamme perheystävällisempää Suomea.