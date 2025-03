Raskaussyrjinnän kitkemiseksi esitetään uusia keinoja

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa toimia raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiseksi ja vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi. Työryhmä esittää tänään julkaistussa muistiossaan useita toimenpidesuosituksia raskaus- ja perhevapaasyrjintään puuttumiseksi nykyistä tehokkaammin.

Työryhmä ehdottaa esimerkiksi tasa-arvolain täsmentämistä, lastenhoidon tukien kokonaisuuden selvittämistä, vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakamista sekä tasa-arvolain valvontaa ja tiedottamista.

Tasa-arvolakiin työryhmä ehdottaa muun muassa sellaisia muutoksia, jotka vahvistaisivat määräaikaisten syrjintäsuojaa ja pidentäisivät työhönottosyrjintään liittyviä kanneaikoja. Työryhmä suosittaa myös kattavan selvityksen laatimista vanhempainrahoista ja lastenhoidon tuista sekä sen selvittämistä, voitaisiinko nykyisestä perhevapaakorvauksesta luopua.

Työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Laura Rissanen luovutti muistion tasa-arvoasioista vastaavalle sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.).

Tilastokeskus selvitti viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriölle raskaus- ja perhevapaasyrjinnän yleisyyttä. Myös työryhmä teetti työnsä tueksi oikeudellisen selvityksen raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämisestä. Selvitys julkaistiin viime joulukuussa.

– Tilastokeskuksen selvityksen perusteella raskaussyrjintää on kokenut työelämässä joka neljäs raskaana oleva. Joulukuussa teettämässämme selvityksessä todettiin lainsäädännön jo nykyisellään kieltävän raskauteen perustuvan syrjinnän, mutta silti se on yleistä. On selvää, että lainsäädäntö kaipaa tarkennuksia, joita työryhmä nyt esittää, työryhmän puheenjohtaja Laura Rissanen toteaa tiedotteessa.

– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on yhä järkyttävän yleistä, ja uudet keinot sen torjumiseksi tulevat tarpeeseen. Yhdenkään naisen ei pitäisi joutua tuntemaan epävarmuutta työsuhteen jatkosta tai työurastaan lapsen saamisen takia. Jos ja kun Suomi toivoo lisää lapsia, tähän työelämän tasa-arvo-ongelmaan on puututtava tiukemmin. Kiitän kolmikantaista työryhmää ehdotuksista, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Ministerin mukaan perhevapaissa kehitys kulkee oikeaan suuntaan, ja suomalaiset isät ottavat enemmän vastuuta.

– Olemme kuitenkin vielä kaukana vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvosta. Perhevapaiden ja työnantajalle kohdistuvien vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakautumista pitää edistää. Työryhmän ehdotus kattavasta selvityksestä on tervetullut, Grahn-Laasonen jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2023 työryhmän käsittelemään hallitusohjelman tavoitteita, jotka liittyvät raskaus- ja perhevapaasyrjintään sekä perhevapaisiin. Kolmikantainen työryhmä etsi keinoja, joilla syrjintään voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin, ja joilla vanhemmuuden kustannuksia ja perhevapaita voitaisiin jakaa tasaisemmin.

Työryhmän ehdotuksia viedään käsiteltäväksi hallituksen puoliväliriiheen.