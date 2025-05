Raportti tyrmää ilmastohysterian: Epärealistista, toimimatonta

Britannian entinen pääministeri Tony Blair arvostelee viime vuosina käytyä yhteiskunnallista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamasta uhkasta.

Blair sanoo väittelyn olevan täynnä järjettömyyksiä, minkä seurauksena monet ovat kääntäneet asialle selkänsä, vaikka sinänsä tunnustavatkin ihmisen roolin ilmaston lämpenemisessä.

Työväenpuolueen ex-pääministeri ottaa asiaan kantaa Tony Blair -instituutin (TBI) julkaiseman raportin esipuheessa. Hänen mukaansa teollisuusmaissa äänestäjistä tuntuu, että heiltä vaaditaan taloudellisia uhrauksia ja elämätapamuutoksia, vaikka heidän oma vaikutuksensa globaaleihin päästöihin on minimaalinen.

– Oli teollisuusmaiden historiallinen vastuu mikä tahansa, niin edes perustiedot omaava henkilö ymmärtää, että saasteiden suurimmat lähteet tulevat kehitysmaista, Tony Blair kirjoittaa.

Ex-pääministeri arvioi kehitysmaissa olevan perusteltua turhautumista siihen, ettei kasvussa tarvittavaan energiaan ole riittävästi investointeja, koska se ei ole ”vihreää”.

– He ajattelevat aivan oikein, että heilläkin on oikeus kehittyä. Ja että tahot, jotka käyttivät aiemmassa kehityksessään fossiilisia polttoainetta, eivät voi estää heitä käyttämästä kaikkein tehokkaimpia keinoja kehityksessä, Blair sanoo.

Blair uskoo poliittisten johtajien tietävän, että ilmastonmuutosta koskeva keskustelu on muuttunut järjettömäksi. Monet kuitenkin pelkäävät sanoa tätä ääneen, koska heitä syytettäisiin välittömästi ilmastonmuutoksen kiistäjiksi.

Hänen mukaansa ilmiö näkyy räikeimmillään YK:n ilmastokokouksissa, joissa poliitikot vaativat päiväkausien ajan fossiilisten polttoaineiden ”lopettamista” tai ”vaiheistamista pois” ja vakuuttavat, että 1,5 asteen lämpenemistavoite voidaan vielä saavuttaa.

– Suurin osa poliittisista johtajista on järkeviä ihmisiä, jotka haluavat toimia oikein. Viime aikoina COP-ilmastokokoukset ovat muuttuneet johtajien kannalta kiusallisiksi. He haluaisivat vähentää ilmastodebattiin liittyvää hysteriaa, mutta eivät uskalla olla sen suhteen ensimmäisiä. COP-prosessi ei tule johtamaan muutokseen tarvittavalla vauhdilla, Tony Blair toteaa.

Ilmastotoimissa saatiin silti aikaan Pariisin sopimuksen kaltaisia laajoja globaaleja yhteistyösuunnitelmia, vaikka koronapandemia ja Ukrainan sota veivätkin näiltä huomiota. Toimille on samalla ilmaantunut yhä voimakkaampaa poliittista vastarintaa.

Tony Blair sanoo aktivistien tuoneen ilmastoteemat politiikan valtavirtaan, mikä on johtanut edistysaskeleisiin uudistuvien energianlähteiden, energiatehokkuuden ja päästövähennysten suhteen. Nykyisten toimien riittämättömyys on Blairin mukaan johtanut yhä epärealistisempiin vaatimuksiin.

– Liike tarvitsee kansan mandaatin, mikä vaatii siirtymistä protesteista käytännönläheiseen politiikantekoon. Poliittiset johtajat pelkäävät liian usein sanoa, minkä monet tietävät todeksi: nykyinen lähestymistapa ei toimi, Blair sanoo.

Globaalista energiasiirtymästä huolimatta fossiilisten polttoaineiden tuotannon ja kysynnän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 asti. Vuonna 2024 Kiinassa aloitettujen uusien hiilivoimaloiden yhteisteho on 95 gigawattia. Se vastaa lähes koko Euroopan hiilivoimaloiden tuotantoa. Intia puolestaan ilmoitti hiilikaivosten ennätyksellisestä miljardin tonnin vuosituotannosta.

Vuoteen 2030 mennessä lähes kaksi kolmasosaa maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä tulee Kiinasta, Intiasta ja Kaakkois-Aasiasta. Kehitysmaihin suuntautuvat uusiutuvien energiamuotojen investoinnit ovat samalla vähentyneet.

Tony Blair sanoo näiden faktojen tarkoittavan, että fossiilisten polttoaineiden luopumiseen tähtäävät strategiat on tuomittu epäonnistumaan lyhyellä aikavälillä. Huomio ja voimavarat olisi kohdistettava uudelleen.

Ratkaisuna voisi olla teknologian hyödyntäminen esimerkiksi vähäpäästöisessä betoni- ja terästuotannossa, uusien lentopolttoaineiden käytön laajentamisessa ja fuusiovoiman kehittämisessä. Hiilidioksidin talteenottoa hän pitää kaikkein tärkeimpänä.

– Nykyisellään hiilen talteenotto ei ole taloudellisesti järkevää, vaikka se on teknisesti toteutettavissa. Mutta politiikkatoimet, taloudelliset ratkaisut ja innovaatio muuttaisivat tilanteen. Tätä teknologiaa on väheksytty ja samalla ajettu puhdasoppista fossiilisten polttoaineiden tuotannon pysäyttämistä, mikä on täysin väärä lähestymistapa, Tony Blair sanoo.

Ex-pääministeri pitää ydinvoimaa toisena tärkeänä ratkaisuna.

– Tämän sekoittaminen ydinaseiden kanssa ja siihen liittynyt irrationaalinen pelko yhdistettynä liioiteltuihin väitteisiin on ajanut maailman jättimäiseen virheliikkeeseen, jonka myötä monet valtiot käänsivät selkänsä ydinvoimalle 1980-luvulta lähtien, Blair toteaa.

Hänen mukaansa ydinvoiman laajamittainen hyödyntäminen olisi johtanut täysin erilaiseen nykytilanteeseen globaalien päästöjen suhteen.

– Uusi pienten modulaaristen reaktorien sukupolvi tarjoaa mahdollisuuden ydinvoiman renessanssiin, mutta tämä pitää ottaa mukaan eri valtioiden kansalliseen energiapolitiikkaan, Tony Blair sanoo.

Our report ‘The Climate Paradox: Why We Need to Reset Action on Climate Change’ is clear: we must prioritise technologies which capture carbon, place a bigger emphasis on protecting and enhancing nature, and develop new nuclear power, smart grids, and a new system of financing…

— Tony Blair Institute for Global Change (@InstituteGC) April 30, 2025