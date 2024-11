Raportti: Tämä uhkaa tietoliikennekaapelia

Suomen ja Saksan välinen vedenalainen tietoliikennekaapeli C-Lion1 vioittui varhain maanantaina. Kyberturvallisuuskeskus vahvisti Yleisradiolle, että kaapeli on katkennut.

Suomen valtion enemmistöomistama kaapeliyhtiö Cinia ponnisteli epätoivoisesti useita vuosia saadakseen Venäjän aluevesien kautta kulkevan tietoliikennekaapeliyhteyden arktiselle merialueelle Koillisväylän kautta Japaniin. Venäjä suhtautui hankkeeseen penseästi syistä, jotka eivät koskaan täysin selvinneet. Yksi kumppani vetäytyi, mutta mukaan tuli toinen. Lopulta hankkeen möhlikin Venäjä, joskin eri tavalla: se hyökkäsi Ukrainaan.

Arctic Connect -koilliskaapelia valmisteltaessa huolet eivät kohdistuneet sabotaasiin, vaan kybervakoiluun. Tiedossa oli, että sekä Venäjä että Yhdysvallat tykkäävät nuuskia, mitä kaapeleissa kulkee. Oli selvää, että Yhdysvaltojen tiedusteluvirasto NSA asensi omia laitteistojaan tietoliikenteen solmukohtiin ja imi niistä dataa minkä ennätti. Myöhemmin Suomikin sai omat tiedustelulait, ja omat laitteistot rajat ylittävän liikenteen tietoliikennetiedusteluun.

Hankkeen selvitysmiehenä oli Nord Stream -hanketta aiemmin vetänyt entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd). Liikenne- ja viestintäministeriön vetämää hanketta valmisteltiin ja pohjustettiin huolellisesti, pelkoja yritettiin hälventää. Hankittiin tutkittua tietoa: Jyväskylän yliopisto, Naton energiaturvallisuuden osaamiskeskus ja Hokkaidon yliopisto yhdistivät voimansa laatiakseen mahdollisista uhista raportin. Se listasi eri uhkien todennäköisyyksiä eri ympäristöissä erilaisilla värikoodeilla.

C-Lion1 kulkee Gotlannin altaan, Bornholmin altaan ja Arkonan altaan läpi. Noin keskimäärin Itämeren pääaltaan syvyys vaihtelee 50 metristä runsaaseen pariin sataan metriin, ja karkeassa tyypittelyssä uhat vaihtelevat syvyyden ja sijainnin mukaan.

Maalla ja rannalla suurimmat uhat kaapelille ovat:

kyberhyökkäykset

vandalismi

aktivismi

Rannikkoalueella, jossa syvyyttä on 50 metriä tai alle, suurimmat uhat ovat:

Kyberhyökkäykset

Vandalismi

Aktivismi

Varkaudet

Terrorismi

Maanjäristykset

Tsunamit

Kalastus

Ankkurin raahaaminen

Ruoppaus

Merellä, jossa syvyyttä on 50-100 metriä:

Maanjäristykset

Valtiolliset toimijat

Merellä mannerjalustan lähellä, jossa syvyyttä on 100-200 metriä:

Maanjäristykset

Maanvyöryt

Tulivuoret

Valtiolliset toimijat

Syvällä merellä, jossa syvyyttä on yli 200 metriä:

Maanjäristykset

Maavyöryt

Tulivuoret

Valtiolliset toimijat

Grafiikka on tyypitellyt erilaiset uhat värikoodeilla. Yllä esitetyt uhat ovat väriltään punaisia, eli uhka on korkea. Keltaisella värikoodilla uhka on keskitasoa: 50-200 metrin syvyydessä myös hait aiheuttavat uhkaa, ja tulivuori voi muodostua uhaksi myös maalla ja rannikolla. Vedenalainen sodankäynti ei ollut todennäköinen uhka missään.

Suojelupoliisi kommentoi Yleisradiolle, että yleisin kaapelirikon syy on ihmisen toiminta – kuten kalastus tai ankkurointi. Tosin kun kaasuputki Balticconnector viime syksynä hajosi, oli syynä tosiaan ankkuri. Kiinalainen alus oli raahannut sitä perässään pitkän matkaa. Teon tahallisuudesta ei ehkä koskaan saada varmuutta.