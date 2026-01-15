Raportti rintamalta: Järjettömiä tappioita, hyökkääjän rynnäköt jatkuvat

Itä-Ukrainan Pokrovskin suunta on edelleen yksi kuumimmista paikoista rintamalla. Venäläiset ovat keskittäneet suuren määrän joukkoja hyökätäkseen kohti Rodynsken kaupunkia, kertoo Ukrainan kansalliskaartin 14. prikaatin tiedottaja, ylikersantti Serhii Kupritshuk.
Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV:n haastatteluun.
Kupritshukin mukaan Venäjän jalkaväkiryhmät jatkavat hyökkäyksiään ”yksi toisensa jälkeen”. Näiden ryhmien päätavoitteena on soluttautua Rodynskeen.
– Ehkä raportoidakseen joistakin kuvitteellisista menestyksistä, perustellakseen jotenkin järjettömiä tappioita, joita he ovat kärsineet lähes puolitoista vuotta jatkuneissa taisteluissa Pokrovskin suunnalla. Ne ovat todellakin järjettömiä tappioita.
Hän kertoo, kuinka hyökkääjä pyrkii vaihtamaan ja täydentämään joukkojaan.
– Jotkut prikaatit korvaavat toisia, jotkut pirstaloituneet prikaatit vedetään pois etulinjasta, uusia muodostetaan, ja tämä piirileikki jatkuu.
Venäjän joukkojen eteneminen hidastui Ukrainan rintamalla joulukuun lopulla ja tammikuun alussa todennäköisesti epäedullisten talviolosuhteiden vuoksi, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.