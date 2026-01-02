Raportti: Lähivuodet ovat levottomia ja sotaisia

Vuosi 2026 ja myös seuraavat vuodet tämän jälkeen ovat protektionismin ja sotien aikaa. Näin arvioi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra uudessa raportissaan. Rauhattomuus ja murros koskevat myös Suomen kansainvälistä roolia seuraavan vuosikymmenen aikana.

Sitran Megatrendit 2026 -selvityksen ytimessä on ajatus uudesta yhteiskuntasopimuksesta – lupauksesta, joka kantaa Suomea muuttuneessa maailmassa, myös tulevaisuudessa.

– Nykyinen maailmantilanne sekä Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat isot kehityskulut alleviivaavat tarvetta siirtyä reagoimisesta tavoitteelliseen toimintaan, jossa yhteiskuntaa uudistetaan määrätietoisesti tulevaisuuden muutokset kestäväksi, Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen sanoo tiedotteessa.

Sitran mukaan lähitulevaisuudessa Suomen on varauduttava etenkin näihin neljään kehityskulkuun: maailmanjärjestyksen murrokseen, tekoälyn tuomiin muutoksiin, väestön ikärakenteen muutokseen sekä ympäristökriisiin.

Megatrendeissä huomio kiinnittyy usein ongelmiin, mutta ne pitävät sisällään myös mahdollisuuksia. Selvityksen mukaan Suomella on hyvät edellytykset rakentaa vahva tulevaisuus, jos uudistuksia tehdään määrätietoisesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja muutosten reunaehdot huomioiden. Reunaehtoja ovat muun muassa planetaariset rajat, väestörakenne, resurssien saatavuus ja Suomen maantieteellinen sijainti.

Megatrendit 2026 -selvityksen mukaan Suomen on reagoitava ja varauduttava etenkin näihin neljään kehityskulkuun: