Ranskalta merkittävä lisäpanostus puolustukseen

Ranska aikoo kasvattaa ohjus- ja droonivarastojaan jopa 400 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kertoo POLITICO-lehti, joka on saanut lainvalmistelua koskevan dokumentin nähtäväkseen.

Käynnissä olevat konfliktit Ukrainassa ja Lähi-idässä ovat osoittaneet, kuinka nopeasti ammukset kuluvat intensiivisessä sodankäynnissä. Ranska varaa nyt miljardeja euroja varastojen vahvistamiseen sekä ilmatorjuntaohjusten korvaamiseen, joita ilmavoimat ovat käyttäneet Persianlahdella iranilaisia drooneja vastaan.

– Kiireellisintä on tietenkin ammustarve, sanoo Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu.

Hallitus esittelee päivitetyn puolustuslain 8. huhtikuuta. Luonnos sisältää 8,5 miljardia euroa ohjus- ja droonihankintoihin vuoteen 2030 mennessä. Laki toimii monivuotisena talouskehyksenä, joka asettaa tavoitteet aseiden hankinnalle ja kehittämiselle.

Ranskan puolustusbudjetti on luonnoksen mukaan 63,3 miljardia euroa vuonna 2027, 68,3 miljardia vuonna 2028, 72,8 miljardia vuonna 2029 ja 76,3 miljardia vuonna 2030.

Kamikaze-tyyppisten droonien varastoja on tarkoitus kasvattaa 400 prosentilla, AASM Hammer -ohjattuja pommeja 240 prosentilla sekä Aster- ja Mica-ohjusjärjestelmiä 30 prosentilla.

Lisäksi uuden panssarivaunun kehittämistä selvitetään Leclerc-panssarivaunun seuraajaksi.

Puolustusmenojen kasvattaminen nauttii laajaa tukea Ranskassa.