Ranska tuottaa SCALP-risteilyohjuksia 15 vuoden tauon jälkeen

Ranskan puolustusministeri Sébastien Lecornu ilmoittaa MBDA:n käynnistävän SCALP-risteilyohjusten tuotannon uudelleen 15 vuoden tauon jälkeen. Britanniassa ohjus tunnetaan nimellä Storm Shadow. Kumpikin maa on toimittanut ohjuksia Ukrainaan suuria määriä, minkä vuoksi varastoja joudutaan täydentämään.

Tuotanto käynnistetään Britanniassa Lontoosta pohjoiseen sijaitsevassa MBDA:n Stevenagen tuotantolaitoksessa.

– Ukrainalle toimitetut ranskalaisbrittiläiset SCALP/Storm Shadow -ohjukset ovat osoittaneet tehokkuutensa nykyaikaisen korkean intensiteetin taistelun ratkaisevissa tilanteissa, kirjoittaa Lecornu X:ssä vierailtuaan Stevenagessa yhdessä Britannian puolustusministeri John Healeyn kanssa.

Maiden yhdessä kehittämä ilmasta laukaistava ohjus on suunniteltu teräsbetonisten kohteiden tuhoamiseen. SCALP pystyy osumaan maaliinsa noin 400 kilometrin etäisyydeltä, mutta sen vientiversion kantama on vain noin 250 kilometriä.

Tuotannon aloittamisen ohella käynnistetään ohjuksen päivitetyn version Future Cruise/Anti-Ship Weaponin (FC/ASW) seuraava kehittämisvaihe.

Vuonna 2017 käynnistetyn FC/ASW-ohjelman lopputuotteen on määrä korvata SCALP/Storm Shadow’n lisäksi Ranskan ja Britannian merivoimien käytössä olevat Exocet- ja Harpoon-meritorjuntaohjukset. MBDA:n kehitysohjelma etenee kohti kahta toisiaan täydentävää ohjuskonseptia: alisooninen, hyvin vaikeasti havaittava konsepti ja ylisooninen, hyvin liikehtimiskykyinen konsepti.

Ohjuksen lopullinen muoto odotetaan valittavan ohjelman seuraavassa vaiheessa. Ohjustuotannon on määrä työllistää 1300 ihmistä Britanniassa. Pelkästään MBDA:n odotetaan palkkaavan tuotantolinjalleen yli 300 työntekijää.

Production of SCALP missiles to equip our forces will resume in 2025, 15 years after our last order.

On @MBDA_UK’s site in Stevenage with my counterpart @JohnHealey_MP, where some of these missiles are produced.

Supplied to Ukraine, the Franco-British SCALP/Storm Shadow missile… pic.twitter.com/Slw52D5Nji

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 9, 2025