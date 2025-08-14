Rankka palo: Ukrainalta öinen isku öljynjalostamoon

Paikalliset asukkaat kuvasivat ahkerasti, kun Ukrainan dronet iskivät torstain vastaisena yönä Volgoradissa sijaitsevaan suureen öljynjalostamoon. Isku on mitä ilmeisimmin ollut onnistunut, ja tulipalo voimakas.

Jopa Volgogradin alueen kuvernööri Andrei Botšarov kirjoitti Telegram-kanavallaan, että isku oli massiivinen. Botsarovin mukaan ilmatorjunta tosin työskenteli menestyksellisesti ja torjui kaikki Ukrainan lennokit. Tulipalot johtuvat kuvernöörin mukaan vain siitä, että ilmassa tuhotuista droneista on pudonnut palavaa roskaa.

Todellisuudessa on ilmeistä, etteivät putoavat lennokinkappaleet pystyisi aiheuttamaan näin laajaa tuhoa. Nasan satelliittikuvista näkyy, että palo on laaja ja ankara.

Lukoilin omistaman jalostamon öljynjalostuskapasiteetti on 14,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Se on yksi Etelä-Venäjän suurimmista.

Torstain vastainen yö oli järjestyksessä jo toinen, kun Ukraina iski Volgogradiin. Myös keskiviikon vastaisen yön jäljiltä raportoitiin havaintoja iskuista. Tuolloin tuhot jäivät pienemmiksi, mutta Venäjän puolustusministeriö väitti että Volgoradin yllä oli tuhottu 11 Ukrainan lennokkia. Paikalliset asukkaat havainnoivat keskiviikkona, että tuolloinkin lennokit lensivät kohti samaa Lukoilin jalostamoa.

Ukraina on onnistunut iskemään samaan jalostamoon aiemminkin, esimerkiksi helmikuussa.

Torstaina Venäjän puolustusministeriö ilmoitti joka-aamuisessa raportissaan torjuneensa yhteensä 44 Ukrainan lennokkia, joista yhdeksän Volgogradin yllä. Puolustusministeriö ei koskaan kerro, montako dronea siltä jäi torjumatta.

Ukraina on loppukesästä iskenyt menestyksekkäästi erityisesti eteläisen Venäjän rautatieyhteyksiin. Heinä-elokuussa on tehty vähintään kaksitoista onnistunutta pistemäistä iskua esimerkiksi Timaševskissa, Salskissa, Novotšerkasskissa ja Frolovossa rautateiden solmukohtiin ja risteyksiin, joiden kautta sotilasrahdin päävirrat kulkevat Krimille, Donbasiin ja Pohjois-Kaukasiaan. Tämän iskusarjan reitin varrelle jää myös Volgograd.