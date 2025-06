Rajut mellakat puhkesivat Ranskassa jalkapallovoiton jälkeen – satoja pidätetty

Ranskassa on puhjennut rajuja mellakoita pariisilaisen Paris Saint-Germainin voitettua jalkapallon Mestarien liigan lauantai-iltana. Ranskan sisäministeriön mukaan mellakoissa on kuollut kaksi henkilöä ja loukkaantunut lähes 200, Sky News kertoo. Kuolonuhreista yksi on mediatietojen mukaan 17-vuotias. Lähes 560 ihmistä on pidätetty, valtaosa Pariisissa.

Sisäministeriön mukaan ympäri Pariisia sijoitettiin ottelun jälkeen noin 5400 poliisia. Poliisi joutui turvautumaan vesitykkiin Champs-Élysées-kadulla läheltä Riemukaarta väkijoukon pyrittyä yhteenottoon viranomaisten kanssa. Mellakoitsijat ovat myös sytyttäneet autoja tuleen.

Ranskan sisäministeri Bruno Retailleau kuvaili viestipalvelu X:ssä mellakoitsijoita ”barbaareiksi”. Valtaosa pariisilaisjoukkueen kannattajista tahtoo juhlistaa seuransa voittoa asiallisesti, mutta ”roistojen vähemmistö” tekee tämän mahdottomaksi, ministeri kirjoitti.

PSG:n pelaaja Ousmane Dembélé vetosi voittoisan ottelun jälkeen kannattajiin, kehottaen Sky Newsin mukaan kohtuulliseen juhlintaan. Seura on myös itse kehottanut faneja juhlistamaan Mestarien liigan voittoa ”kunnioituksella ja ystävyydellä”.

Les vrais supporters du PSG sont en train de s’enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe. Pendant ce temps là, des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l’ordre. J’ai demandé aux forces de sécurité… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) May 31, 2025