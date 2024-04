”Rajuja hintapiikkejä voi ja pitää helpottaa” – Sähkön hintoihin puututaan uudella keinolla

Eduskunnan talousvaliokunta on tänään hyväksynyt yksimielisesti Sähkön hinta kuriin -kansalaisaloitteen johdosta mietinnön, jossa velvoitetaan puuttumaan sähkön kohtuuttomiin hintoihin.

Kokoomuksen kansanedustajan, talousvaliokuntaan kuuluvan Heikki Vestmanin mukaan sähköpörssin hinnanmuodostusta voidaan korjata uudella tavalla. Lisäksi Vestman perää kuluttajaviranomaiselta toimenpiteitä, koska jo voimassa oleva kuluttajansuojalainsäädäntö antaa mahdollisuuden saattaa kohtuuttomat määräaikaiset sopimukset tuomioistuimen arvioitavaksi.

– Kiirehdimme yksimielisesti sähkön kattohinnan säätämistä kuluttajille kriisitilanteita varten, tukkumarkkinan hintakaton edistämistä, uuden sähköntuotannon luvituksen sujuvoittamista sekä uutta ydinvoimaa ja vesivoimaa edistävää kapasiteettimekanismia. Nämä ovat keskeiset hallitusohjelmaankin kirjatut toimet, jotka turvaavat suomalaisille kodeille ja yrityksille säästä riippumatta kohtuuhintaista sähköä, Vestman sanoo tiedotteessa.

Uutena keinona talousvaliokunta esittää Baltiassa jo käytössä olevaa sähköpörssin toisen huutokauppakierroksen mallin (second auction) käyttöönoton edistämistä, joka mahdollistaa myyjien reagoinnin hintaan, jolloin kulutusennusteita voi arvioida alaspäin.

– Rajuja sähkön piikkihintoja voi ja pitää helpottaa. EU-sääntely ei estä sitä, että Suomen sähköpörssiin otetaan käyttöön eräänlainen korjaava toinen tarjouskierros. Sähkötarjoukset pitää tehdä uudelleen hinnan ylittäessä tietyn rajan, jolloin tarjoajat voivat esimerkiksi korjata kulutusennustetta alaspäin, jolloin hinta laskee. Malli on jo käytössä esimerkiksi Baltiassa.

– Korjaava tarjouskierros olisi antanut mahdollisuuden torjua hirmuperjantaina (5.1.2024) jopa 2,35 €/kWh -tasolle nousseita kohtuuttomia hintoja. Lisäksi EU:ssa on jatkettava tukkumarkkinan hintakaton vaatimista markkinamalliin, Vestman kertoo.

Talousvaliokunnan saamien selvitysten perusteella sähkömarkkinat ovat erityispiirteittensä vuoksi alttiita markkinavoiman hyväksikäytölle ja markkinamanipulaatiolle.

Toimimattoman markkinan kustannuksen voivat olla merkittävät: yhden euron/MWh hinnan nousu tukkumarkkinahinnassa tarkoittaa keskimääräisen talvipäivän kulutuksen perusteella laskettuna jopa 300000 euron lisäkustannusta yhden päivän aikana.

– Nämä mahdolliset kustannukset peritään suomalaisten sähkölaskuista, mikäli markkinavalvonta epäonnistuu. Tämän vuoksi valvontaa tulee tehostaa, ja viranomaisten yhteistyötä pitää vahvistaa, Vestman sanoo.

Vestman nostaa esiin myös energiakriisin aikaisten määräaikaisten sähkösopimusten kohtuuttoman hinnoittelun ja epäoikeudenmukaiset sopimusehdot, joita talousvaliokuntakin käsitteli. Monet suomalaiset tekivät alkutalvella 2022 kohtuuttomin ehdoin kalliita määräaikaisia sopimuksia, joita on edelleen voimassa.

– On sähköyhtiöiltä vastuutonta yhä rahastaa kuluttajia näillä sopimuksilla, jotka kuluttajat tekivät pakon edessä ja joita kuluttajariitalautakuntakin on katsonut tarpeelliseksi kohtuullistaa. Kuluttaja-asiamiehen toimivallassa olisi saattaa asia markkinaoikeuden ennakkoratkaistavaksi, nostaa aiheesta ryhmäkanne taikka tukea yksittäisiä kuluttajia oikeusprosessissa. On todella valitettavaa, ettei näitä keinoja ole käytetty. Ei voi olla niin, että suomalaisia perheitä on jätetty käytännössä vaille kuluttajansuojaa.