Raju käänne säähän – pohjoiseen jopa 20 asteen pakkasia

Sää on ensi viikolla Suomessa selvästi ajankohdan keskimääräisiä lukemia kylmempää. Päivittäisennusteiden mukaan öisiä pakkasia on ajoittain etelässä asti, pohjoisessa pakkasta voi olla öisin jopa 10–20 astetta. Sateita voi tulla lumena pohjoisen lisäksi ainakin maan keskiosassa, mahdollisesti myös etelässä, kertoo Foreca viitaten ECMWF:n kuukausiennusteeseen.

Huhtikuun alkupuoli on tuonut lumipyryjä, mutta myös jopa paikoin kesäistä lämpöä. Lappeenrannassa mitattiin keskiviikkona 10. huhtikuuta vuoden tähän asti korkein lämpötila, 20,1 astetta.

– Keväiselle lämmölle sanotaan hetkeksi hyvästit. Ensi viikolla sää kylmenee ja Pohjois-Suomen lähistöllä käväisee jopa arktista ilmamassaa. Useina päivinä maan eteläosassa jäädään tämänhetkisen ennusteen mukaan alle 10 asteeseen, välillä öisin on pakkasta etelärannikolla asti. Pohjoisessa ja mahdollisesti paikoin maan keskiosassakin voi olla välillä päiväpakkasta. Kauan tämä kylmempi jakso ei kuitenkaan näillä näkymin kestä. Jo huhtikuun lopulla palataan ajankohtaan nähden tavanomaisiin lämpötiloihin ja kevät jatkaa taas etenemistään, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala Forecan sääblogissa.

Perjantaina 12. huhtikuuta maan etelä- ja keskiosan vesisateet väistyvät itään, maan keskiosassa sateita voi tulla myös räntänä. Tuuli heikkenee. Päivälämpötila kohoaa perjantaina etelässä vähän yli 10 asteeseen, maan keskiosassa on 5–10 astetta. Pohjoisessa lämpötila on päivällä enimmäkseen 2–7 astetta, mutta paikoin Lapissa jäädään nollan asteen tienoille.

– Lauantaina ja sunnuntaina Suomessa on edelleen liikkeellä sateita, jotka tulevat enimmäkseen vetenä, lähinnä Lapissa tulee myös lunta. Ylimmillään maan etelä- ja keskiosassa mennään viikonloppuna paikoin 10–15 asteeseen. Lapissakin lämpötilat ovat päivisin nollan yläpuolella, Latvala ennustaa.

Kuukausiennusteen mukaan 15. huhtikuuta alkavan viikon keskilämpötilat ovat Suomessa ja Skandinaviassa 1–4 astetta keskimääräistä kylmempiä.

– Pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa pitkälle Eurooppaan. Sää on tavallista pilvisempää ja sateisempaa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan maanantain jälkeen eteläisessä Suomessa jäädään pääasiassa 10 asteen alapuolelle ja välillä öisin on pakkasta etelärannikkoa myöten. Pohjoisessa Suomessa voi loppuviikosta olla öisin helposti 10–20 asteen pakkasia. Lapin puolella on useina päivinä pakkasta kellon ympäri. Välillä päiväpakkaset leviävät paikoin maan keskiosaan asti. Päiväkohtainen ennuste kuitenkin tarkentuu lähempänä, Latvala sanoo.