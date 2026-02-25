Raju isku: F-16-hävittäjä tuhoutui Turkissa

F-16-hävittäjä putosi rajusti maahan Turkin länsiosassa keskiviikkona. Kone oli Turkin asevoimien, ja sen lentäjä kuoli onnettomuudessa.

Turkin puolustusministeriön mukaan hävittäjä nousi ilmaan Balikesirin lentotukikohdasta. Kone katosi tutkasta puolenyön jälkeen. Samalla menetettiin radioyhteys. Viranomaiset aloittivat pelastus- ja etsintätyöt hävittäjän katoamisen jälkeen.

Hävittäjä putosi Istanbulin ja Izmirin kaupunkien välisen moottoritien läheisyyteen. Rysähdys on ollut kova, ja tuhoutuneen koneen kappaleet levisivät laajalle alueelle.

Koneen putoamisen syy ei ole tiedossa. Turkin puolustusministeriö lisäsi onnettomuus­tutkinta­ryhmän tutkivan onnettomuuden syytä.

Ministeriö sanoi Hürriyet-lehden mukaan, että pilotti kohtasi marttyyrin kohtalon.

Oikeusministeri Akın Gürlek sanoi Cumhuriyet-lehden mukaan, että Balıkesirin syyttäjänvirasto on aloittanut tapauksesta tutkinnan ja syyttäjät vierailleet onnettomuuspaikalla. Menehtynyt lentäjä oli sotilassarvoltaan majuri, kertoo Cumhuriyet.

Kyseessä oli jo toinen lyhyen ajan sisällä tapahtunut lento-onnettomuus, jossa oli osallisena turkkilainen sotilaskone. Marraskuussa Turkin asevoimien Hercules -kuljetuskone syöksyi lennon aikana maahan palatessaan Georgiasta. Kaikki koneen kyydissä olleet 20 henkilöä kuolivat onnettomuudessa.