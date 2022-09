Raju ero aiempaan: Venäjän sotaharjoitukset kutistuivat lähes olemattomiin

Venäjän asevoimat ilmoittaa lähettäneensä kymmeniä tuhansia sotilaita maan itäosissa järjestettävään Vostok 2022 -sotaharjoitukseen.

Ilmavoimat, maahanlaskujoukot ja muut yksiköt harjoittelevat yli kymmenessä kohteessa Siperiassa ja Japaninmeren rannikolla. Kiina, Intia, Valko-Venäjä, Tadzikistan ja Mongolia ovat lähettäneet omia sotilaitaan mukaan harjoitukseen.

Venäjän ja länsimaiden välillä tasapainoileva Intia on rajoittanut omaa osallistumistaan, sillä Deutsche Wellen mukaan Vostokiin lähetettiin tänä vuonna vain 75 henkilöä.

Vostokin avajaisjuhlallisuuksista julkaistun kuvamateriaalin perusteella harjoituksen mittakaava on kutistunut huomattavasti aiemmista vuosista. Suuri osa Venäjän kalustosta on sidottu Ukrainan rintamalle.

Vuoden 2018 harjoituksista julkaistiin mahtipontisia kuvia, joissa sadat taistelupanssarivaunut ja panssariajoneuvot olivat hajautuneet harjoitusmaastoon paraatia varten. Nyt tuoreiden kuvien perusteella avajaisissa oli soittokunnan lisäksi muutamia komppanioita eikä juuri yhtään ajoneuvoja.

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee kuvailee kontrastia huomattavaksi.

– Vaikuttaa siltä, että suurin osa seremoniaan osallistuneista joukoista oli ulkomaisia. Kyseessä on ehkä ensimmäinen kerta, kun ulkomaisia sotilaita on enemmän kuin venäläisiä joukkoja Venäjällä järjestettävässä suuressa sotaharjoituksessa, Rob Lee tviittaa.

And it seems most of the troops in the ceremony are foreign. Might be the first large exercise in Russia where foreign troops outnumber Russian soldiers.

— Rob Lee (@RALee85) September 1, 2022