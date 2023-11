Rajavartiosto Ylelle: Kaksi tulijaa ylitti rajan esteet

Kaakkois-Suomen rajavartioston tiedotustilaisuudessa käsiteltiin itärajan laittoman maahanmuuton ilmiötä sekä valtioneuvoston päätöstä sulkea neljä itärajalla sijaitsevaa raja-asemaa. Tiedotustilaisuuden näytti suorana Yle.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Mika Rytkönen kertoi vallitsevasta tilanteesta rajalla.

– Laittoman maahantulon ilmiö ja sen uhka, että se laajenee, on aiheuttanut vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle, Rytkönen toteaa.

Laiton maahantulo Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla on Rytkösen mukaan viime viikkoina kasvanut merkittävästi. Näistä syistä valtioneuvosto päätti sulkea rajanylityspaikkoja.

– Tässä on kyseessä järeä ja poikkeuksellinen toimenpide, mutta sen tavoitteena on kitkeä tämä ilmiö pois. Siis pysäyttää Suomeen suuntautuva laiton maahantulo, Rytkönen totesi.

Rytkösen mukaan ei ole viitteitä, että ilmiö olisi laajentumassa maastorajalle, vaikka siihenkin on varauduttu.

Suljetuille rajanylityspaikoille on asetettu puomit sekä liikenteen pysäyttävät ajoesteet. Lisäksi jalankulkua on estetty ja ohjattu aidoilla.

– Me valvomme siellä rajalla ja rajanylityspaikoilla, ettei luvattomia rajanylityksiä pääsisi tapahtumaan. Muut turvallisuusviranomaiset tukevat meitä.

– Laiton maahantulo estetään kehotuksin, kielloin ja estelaittein ja tarvittaessa toimenpitein siellä rajalla.

Rytkösen mukaan näyttää, että Venäjä sallii edelleen polkupyörillä liikkuvien ihmisten saapumisen rajan läheisyyteen. Rajanylityspaikkojen sulkemisen jälkeen turvapaikanhakijoita on tullut Suomen alueelle kaksi.

Rytkönen kertoi, että kyseiset kaksi turvapaikanhakijaa Nuijamaan alueella onnistuivat välttämään estelaitteet ja heidät on sen jälkeen otettu turvapaikkaprosessiin. Suomen alueelta ei palauteta ihmisiä Venäjälle, jos he hakevat turvapaikkaa.

– He onnistuivat läpäisemään rajanylitysalueella nämä estelaitteet. Olemme itseasiassa nyt parantamassa näitä estelaitteita, jotta tämmöinen vastaava ei ole enää mahdollista.

Turvapaikanhakijoita pyritään ohjaamaan toisille raja-asemille ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oikeus hakea turvapaikkaa huomioidaan.

Rytkösen mukaan yhteyttä pidetään edelleen Venäjän Viipurin rajavaltuutettuun ja huoli laittoman maahanmuuton ilmiöstä on välitetty. Venäjän vastaus on ollut, että he eivät voi hallita kolmansista maista saapuvia henkilöitä.