Rajavartiolaitoksen mukaan itärajan aidasta on syntynyt väärä kuva

Rajavartiolaitos julkaisi viime viikolla kuvan itärajan esteaidan pilotista. Nyt laitos vastaa tiedotteessaan epäilyihin aidan estearvosta ja perusteista sen kustannustasolle.

– Julkisuudessa on keskusteltu aikaisemmin julkaistun havainnekuvan ja keskeneräisestä aidasta julkaistun kuvan eroista. Rajavartiolaitoksen julkaisema kuva keskeneräisestä aidasta ei valitettavasti anna oikeaa kuvaa esteaidan ominaisuuksista, Rajavartiolaitos kertoo.

Tiedotteessa todetaan, että esteaidan suhteen tehdyt ratkaisut on mitoitettu Rajavartiolaitokselle asetettuihin vaatimuksiin. Esteaitakokonaisuus koostuu aidasta, sen vieressä kulkevasta tiestä ja sen teknisestä valvontajärjestelmästä.

– Aita on kolme metriä korkea metalliverkkoaita, jonka päällä on kaksi lieriöestettä. Yhteensä noin neljä metriä korkea aitarakenne estää välittömän yli kiipeämisen. Aidan syvälle ulottuvat ja vankat perustukset, aitatolpat ja teräsverkkoelementti on mitoitettu kestämään kaatamisen ihmisryhmän ryntäyksellä sekä välittömän läpi tunkeutumisen, Rajavartiolaitos kertoo aidasta.

Baltian maissa käytössä olevat rajaesteaidat ovat laitoksen mukaan hyvin samankaltaisia Suomen aitaratkaisun kanssa niin mitoiltaan kuin rakenteiltaankin.

Esteaidan kustannukset arvioitiin vuosi sitten noin 1,9 miljoonaan euroon kilometriltä. Todellinen kustannustaso selviää hankkeen edetessä kilpailutuksen ja rakentamisen jälkeen.

– Rajavartiolaitos pystyy vaikuttamaan välittömästi yrityksiin ylittää, läpäistä tai alittaa esteaita. Tekninen valvonta antaa hälytyksen ja partiot pääsevät paikalle nopeasti tietä pitkin. Luvattomasti rajan ylittäneet saadaan verekseltään kiinni otetuksi, Rajavartiolaitos vakuuttaa tiedotteessa.