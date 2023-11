Rajavartiolaitos: Kaakkoisrajalla tänään 74 turvapaikanhakijaa

Rajavartiolaitoksen mukaan kuluvan vuorokauden aikana kello 18:00 mennessä turvapaikanhakijoita on kaakkoisrajalla 74 henkilöä.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) oli tarkoitus pitää tiedotustilaisuus itärajan rajoitustoimista keskiviikkoiltana, mutta se siirtyi torstaille.

Valtioneuvoston oli määrä päättää keskiviikkona kello 17 alkaneessa ylimääräisessä istunnossa rajoitustoimista. Asian valmistelu on kuitenkin vielä kesken, joten päätöksen tekeminen siirtyy torstain valtioneuvoston yleisistuntoon käsiteltäväksi.

Rantanen kertoi tiistaina, että sisäministeriö valmistelee itärajan tilanteeseen liittyen pikaisella aikataululla esityksen rajoitustoimista valtioneuvoston istuntoon.

Suomen itärajalla on ollut poikkeuksellista liikehdintää viime aikoina, koska Venäjä on päästänyt rajan yli ihmisiä puutteellisin asiakirjoin. Rantanen korosti tiistaina, että turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen suhteellisen alhainen, mutta se on kasvanut merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Keskustelut venäläisviranomaisten välillä eivät ole johtaneet käytännössä mihinkään.