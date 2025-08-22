Rajavartiolaitoksen uusi vartiolaiva sai nimekseen Karhu

Rajavartiolaitoksen Meyer Turulta tilaamien kahden monitoimisen ulkovartiolaivan rakennusprojekti on edennyt perinteiseen varusteluvaiheessa suoritettavaan nimenantoseremoniaan.

Perjantaina ensimmäinen alus sai nimekseen Karhu. Kasteen suoritti aluksen kummi, rouva Suzanne Innes-Stubb.

Seremonia suoritettiin Uudenkaupungin Työveneen telakalla, missä laiva varustellaan ja luovutetaan asiakkaalle talvella 2026.

Tilaisuuteen osallistuivat tilaajan edustajina sisäministeri Mari Rantanen ja Rajavartiolaitoksen päällikkö, vara-amiraali Markku Hassinen sekä toimittajina Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm ja Uudenkaupungin Työveneen toimitusjohtaja Juha Granqvist.

Laivanrakennusperinteiden mukaisesti kummi piti puheen. Varsinainen kaste annettiin puheen jälkeen särkemällä laivan kylkeen samppanjapullo.

– Hanke on saavuttanut tärkeän vaiheen, kun ensimmäinen laiva on saanut nimensä. Uudet monitoimiset ulkovartiolaivat tulevat tarpeeseen perusteellisesti muuttuneessa Suomen turvallisuusympäristössä. Ne parantavat merkittävällä tavalla Suomen merellistä turvallisuutta. Suomalaiset voivat jatkossakin luottaa Rajavartiolaitoksen valmiuteen ja toimintakykyyn, toteaa Rajavartiolaitoksen päällikkö, vara-amiraali Markku Hassinen tiedotteessa.

Sekä Suomen että globaalissa turvallisuusympäristössä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana merkittäviä ja pitkäaikaisia muutoksia. Muutos on asettanut uusia ja entistä vaativampia haasteita myös turvallisuusalan toimijoille: uusiin haasteisiin on kyettävä reagoimaan sekä vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti.

Rajavartiolaitoksen suorituskyky avomerellä perustuu merkittäviltä osin monitoimisten ulkovartiolaivojen jatkuvaan operointiin ja valmiuteen. Vähäpäästöiset ja energiatehokkaat uudet ulkovartiolaivat ovat merellä noin 330 vuorokautta vuodessa.

Kahden monitoimisen ulkovartiolaivan tilaus on Rajavartiolaitoksen historian suurin yksittäinen investointi.