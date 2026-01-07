Rajavartiolaitoksen sukellusryhmä auttoi Ruotsin poliisia vaativassa tehtävässä

Rajavartiolaitoksen sukellusryhmä on antanut tukea Ruotsin poliisille vaativassa sukellustehtävässä. Tehtävän suoritti Suomenlahden merivartioston suljetun kierron sukellusryhmä.
Tehtävänä oli vainajan etsintä- ja nostaminen sekä tapahtumapaikkatutkinta hylätyssä kaivoksessa Ruotsin Tuna Hästbergissä. Tuki perustui Ruotsin poliisin pyyntöön.
Sukellus oli erittäin vaativa johtuen pitkistä vedenalaisista siirtymisistä syvällä maan alla. Tehtävä suoritettiin onnistuneesti. Vainaja luovutettiin Ruotsin viranomaisille, jotka jatkavat asian tutkintaa.
Rajavartiolaitos on pitkäjänteisesti kehittänyt kykyjään vaativaan vedenalaiseen toimintaan, mukaan lukien suljetun kierron sukellus. Suorituskyvyillä tuetaan myös kumppaneitamme. Rajavartiolaitos ei tiedota asiasta enempää.