Rajavartijat ihmeissään: Venäläisten ponttoonisilta lipui jokea pitkin Ukrainaan

Ukrainalaisia rajavartijoita odotti sunnuntaina yllättävä näky heidän havaitessaan venäläisen ponttoonisillan lipuvan kaikessa rauhassa rajajokea pitkin Ukrainaan. Asiasta uutisoi Ukrainska Pravda.

Ukrainan rajavartioston mukaan tilanne alkoi, kun Tšernihivin alueen rajavartijat havaitsivat Desnajoessa suuren metallisen esineen. Desnajoki alkaa Venäjältä ja virtaa etelään kohti Ukrainaa, yhdistyen Dneprjokeen hieman Kiovan pohjoispuolella.

Rajavartijat seurasivat Venäjän puolelta virran mukana saapuvaa esinettä, kunnes se lopulta osui rantapenkkaan Ukrainan puolella rajaa. Tapahtumasta kuvatulla videolla näkyy, kuinka kymmeniä metrejä pitkä harmaanvihreä silta kelluu joessa.

Asevoimien pioneerien tarkistaessa esinettä he vahvistivat, että kyseessä on venäläisten ponttoonisilta. Venäläiset olivat aiemmin käyttäneet vastaavaa siltaa Desnajoen yläjuoksulla.

Tarkastuksessa todettiin myös, että silta ei aiheuta vaaraa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, irrottivatko venäläiset ponttoonisillan tahallaan vai irtosiko se vahingossa. Rajavartioston sosiaalisessa mediassa jakamassa viestissä kuitenkin naureskellaan, mitä virta toi Venäjältä mukanaan.

– [Silta] muutti Desnan mukana Venäjältä, rajavartioston viestissä veistellään.

🇺🇦border guards discovered a pontoon bridge that had floated from Russia to Ukraine via the Desna River in Chernihiv Oblast on 7 January.

According to the State Border Guard Service, it served as a crossing for the Russian military.

📹🇺🇦State Border Guard Service pic.twitter.com/ZbbJMvAJ36

