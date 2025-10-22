Rajanylityskuntiin halutaan rakentaa bunkkereita

Suomen taloutta ja turvallisuutta vahvistava maanpuolustuksellinen energiaohjelma ResilEast tulee toteutuessaan muuttamaan kahdeksan itäisen rajanylityskunnan rakennetta.

Ehdotusta esiteltiin Itä-Suomen Energiafoorumissa Joensuussa.

ResilEast yhdistää energiainfrastruktuurin uudistamisen ja maanpuolustuksen vahvistamisen. Ohjelman sanotaan luovan merkittävästi uusia työpaikkoja ja teollisia investointeja ilman valtion lisävelkaa tai verotuksen kiristämistä.

Uusien riskiarvioiden taustalla on Ukrainan sota, sillä Ukrainan energiatuotannossa jokainen voimalaitos on saanut osumia Venäjän tekemistä iskuista. ResilEast-hankkeen logiikkana on lisätä Suomen energiajärjestelmän kestävyyttä sotatilanteessa hajauttamalla energiatuotantoa.

Ohjelmaehdotuksessa ensimmäinen toteutusvaihe käsittää teiden, suojatilojen, reittien, infrastruktuurin ja suojabunkkereiden rakentamisen kahdeksan Venäjän-vastaisen rajanylityspaikan ympäristöön Kymenlaaksosta Lappiin.

Toisessa vaiheessa rakennetaan tuuli- ja aurinkovoimaloita, mikä mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen, teollisten investointien käynnistämisen ja niistä syntyvien jalosteiden kuten biopolttoaineiden kaupallisen hyödyntämisen.

ResilEastin arvioidaan tuovan jopa 30 000 uutta työpaikkaa ja osittainkin toteutettuna arviolta 10 000 työpaikkaa Suomeen. Mittava ohjelma parantaa koko Suomen huoltovarmuutta, energiaomavaraisuutta ja kriisinkestävyyttä sekä alentaa ja tasoittaa sähkön hintaa.

Ohjelma tukee myös EU:n vihreän siirtymän tavoitteita ja tuo alueellista elinvoimaa erityisesti rajaseuduille.

– Suomen puolustuksen suoja- sekä energiainfrastruktuuria on joka tapauksessa uudistettava. Kun se tehdään samanaikaisesti, saadaan mittavia kustannussäästöjä, luodaan työpaikkoja sekä perusta vuosikymmeniä tuottaville investoinneille kuten uusiutuvasta energiasta saatavien jalosteiden tuotannolle, ResilEast-ohjelman perustaja, vetytalousyrittäjä Jari Sistonen U-Cont Oy:stä toteaa tiedotteesta.

Ohjelman kerrotaan herättäneen suurta kiinnostusta EU:ssa ja Venäjän naapurimaissa kuten Puolassa. Sitä on esitelty muun muassa pääministeri Petteri Orpolle (kok.) sekä EU-komissaari Raffaele Fittolle. ResilEast on herättänyt Sistosen mukaan kiinnostusta myös useissa suurissa kansainvälisissä teknologia- ja puolustusteollisuuden yrityksissä.