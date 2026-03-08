Räjähdys USA:n suurlähetystöllä Norjassa – poliisi etsii tekijöitä

Norjan pääkaupungissa Oslossa tapahtui räjähdys Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla sunnuntain vastaisena yönä, kertoo norjalaismedia NRK.
Poliisin mukaan useita ilmoituksia pamauksista tuli hieman ennen yhtä yöllä paikallista aikaa.
– Noin kello yhden aikaan saimme useita ilmoituksia kuulluista pamauksista. Saavuimme paikalle melko nopeasti ja totesimme, että Yhdysvaltain suurlähetystöön on kohdistunut räjähdys, poliisin operatiivinen johtaja Michael Dellemyr kertoo NRK:lle.
Poliisin tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä.
– Vahingot ovat pieniä. Emme kommentoi vahinkojen tarkempaa luonnetta, sitä mitä on räjähtänyt tai muita yksityiskohtia.
Dellemyrin mukaan tietoja ei tässä vaiheessa avata tarkemmin, koska tutkinta on vasta alkuvaiheessa.
Poliisi etsii yhtä tai useampaa tekijää koiran, dronen ja helikopterin avulla. Viranomaiset pyytävät myös mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä poliisiin.
– Tutkinta jatkuu täällä täydellä teholla vielä useiden tuntien ajan. Työskentelemme saadaksemme puhuttua silminnäkijöiden kanssa, Dellemyr sanoo.
Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että alueella olisi lisävaaran uhkaa.
Viranomaiset korostavat suhtautuvansa tapaukseen vakavasti.
– Tutkimme tapausta suurin resurssein ja korkealla prioriteetilla.
Yhdysvaltain suurlähetystö sijaitsee Oslon länsiosassa.