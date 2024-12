Räjähdyksiä Venäjällä, sisäministeriön rakennukseen osuma

Venäläismedioissa on kerrottu useille eri alueille kohdistuneesta massiivisesta lennokki-iskusta.

Räjähdyksiä kuultiin viime yön aikana muun muassa Kurskissa, Tshetsheniassa ja miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Itsenäinen Astra-venäläismedia sanoo sisäministeriön rakennuksen vaurioituineen Tshetshenian tasavallan pääkaupunki Groznyissä. Räjähdelennokkien iskussa haavoittui turvallisuusjoukkoja. Ilmeisesti myös erikoisjoukkojen parakki vaurioitui.

Tshetshenian itsevaltainen johtaja Ramzan Kadyrov kertoi 4. joulukuuta Ukrainan hyökänneen asevoimien rakennukseen lennokeilla. Kohteena ollut yksikkö on taistellut Ukrainan rintamalla vuodesta 2022 lähtien.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyy useiden räjähdyksien aiheuttamia välähdyksiä yötaivaalla. Kurskissa varoitettiin mahdollisesta ohjushyökkäyksestä, mitä seurasi useita voimakkaita räjähdyksiä. Paikallisviranomaiset eivät ole RBC:n mukaan kommentoineet tilannetta.

