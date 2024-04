Räjähdelennokki suoraan kameraan – Venäjän tarkkailuasema tuhottiin

Ukraina onnistui viestipalvelu X:ssä jaetun vahvistamattoman videon mukaan tuhoamaan Venäjän asevoimien tarkkailuasema Harkovan alueella.

Iskussa käytettiin räjähteillä varustettua lennokkia, joka ohjataan päin tuhottavaa kohdetta. Alla olevalla videolla näkyy, kuinka lennokki osuu tarkkailuaseman kameraan tornin huipulla.

Suuri osa Ukrainan käyttämistä lennokeista on first person view (FPV) -kameralla varustettuja. Lennokin operaattori näkee lasiensa kautta lennokin kameran kuvaaman materiaalin suorana, mikä tekee lennokin tarkasta ohjaamisesta mahdollista.

Videolla ei näy iskun lopputulosta.

FPV units of the Steel Border offensive guard brigade destroyed a Russian Murom-P long-range visual surveillance complex in the Kharkiv direction. pic.twitter.com/zs1dwbiGje

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2024