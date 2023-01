Räjähdelennokit iskeytyvät videolla Venäjän juoksuhautaan

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n alainen Alfa-erikoisyksikkö on julkaissut uusia videoita Venäjän joukkoja vastaan tehdyistä lennokki-iskuista.

SBU:n mukaan Bahmutin lähellä sijaitseviin asemiin hyökättiin useilla itsemurhalennokeilla.

– Kamikaze-drooneilla tehdyn iskusarjan jälkeen ”demobilisoitujen” venäläisten määrä kasvoi huomattavasti, turvallisuuspalvelu kirjoittaa Telegramissa.

Videolla näkyy kraatterien peittämä maasto, jonne on kaivettu pitkä taisteluhauta. Kohteen yllä lentänyt tiedustelulennokki kuvasi asemaan suojautuneita venäläissotilaita.

Julkaisun perusteella lennokkeja ohjattiin videolinkin avulla suoraan taisteluhautaan. Yksi laite vaikuttaa räjähtäneen hieman sivussa, mutta osa osui suoraan venäläisjoukkojen asemiin.

Ukrainan asevoimat on kertonut aiemmin tuhonneensa Venäjän ilmatorjuntajärjestelmiä ukrainalaisvalmisteisilla RAM II -laitteilla, jotka luokitellaan ”vaaniviksi aseiksi” (loitering munition). Ne voidaan varustaa kolmen kilogramman termobaarisilla taistelukärjillä, jotka on suunniteltu rakennuksia ja pieniä panssariajoneuvoja vastaan.

Venäläisjoukkoja vastaan on isketty myös esimerkiksi Yhdysvaltain toimittamilla pienillä Switchblade-itsemurhalennokeilla.

Video of loitering munition strikes by Ukrainian SBU Alpha on Russian fighters in a trench near Bakhmut. https://t.co/91Q8xvqH4p pic.twitter.com/KWl6mWD8S5

— Rob Lee (@RALee85) January 17, 2023