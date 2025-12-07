Räjähde asuintaloon – FSB hämäsi miehen sabotaasiin

27-vuotias ukrainalaismies, joka esiintyy nimellä ”Yarik”, värvättiin verkossa Venäjän FSB:n agentin toimesta kuljettamaan asuinrakennukseen etäohjattavaa pommia, kertoo The Sunday Times.

Hänelle tarjottiin lyhytaikaista työtä yksityisetsivän kaltaisissa tehtävissä, ja palkkioksi luvattiin noin 500 dollaria kryptovaluutassa sekä asuinkustannusten kattaminen. Taloudellisissa vaikeuksissa ollut Yarik tarttui tarjoukseen.

Lvivistä kotoisin oleva Yarik matkusti sovittuun kohteeseen Länsi-Ukrainassa sijaitsevaan Rivneen. Häntä käskettiin ostamaan matkapuhelin, lataamaan se täyteen ja ottamaan yhteyttä Telegramin kontaktihenkilöön, joka sitten opastaisi häntä lataamaan puhelimeen useita sovelluksia.

Tämän jälkeen Yarikille toimitettiin laukku. Sen avattuaan hän näki voimapankilta näyttävän välineen, jonka hän pian ymmärsi olevan räjähde.

– Oli liian myöhäistä soittaa poliisille, ja Telegram-yhteyshenkilö tiesi koko ajan, missä olin ja mitä tein. Olin järkyttynyt. Toivoin, etten olisi koskaan tullut Rivneen, Yarik kertoo.

Samalla hän tajusi, ettei kukaan ollut tulossa noutamaan pakettia. Pommi oli tarkoitus räjäyttää hänen ollessaan itse asunnossa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU oli kuitenkin seurannut miehen toimia alusta asti ja puuttui tilanteeseen ennen iskun toteuttamista. Pommi saatiin tehtyä vaarattomaksi ja Yarik pidätettyä.

Yarik kertoo, ettei tiennyt työn todellisesta tarkoituksesta, ja haluaa varoittaa muita vastaavista houkutusyrityksistä.

Tapaus paljastaa laajemman ilmiön: Venäjä käyttää salattuja viestintäkanavia ja kryptovaluuttamaksuja houkutellakseen haavoittuvassa asemassa olevia ukrainalaisia sabotaasiin ja väkivaltaisiin tehtäviin. Tavallisia kansalaisia yritetään saada mukaan operaatioihin, joiden todellisesta luonteesta he ovat usein täysin tietämättömiä.

Viranomaiset kertovat, että kuolemaan johtavien terrori-iskujen määrä on kasvanut. Näillä uhilla pyritään kuluttamaan ihmisiä psykologisesti.

– Nämä ovat vakautta horjuttavia taktiikoita, SBU:n edustaja sanoo.