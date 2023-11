Rahaministeri väläyttää korotuksia veroihin

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan julkisen talouden alijäämä ei korjaannu hallituksen aiemmin sopimilla keinoilla.

– Hallitus on sitoutunut tällä vaalikaudella tasapainottamaan julkista taloutta yhteensä 6 miljardilla eurolla, josta 4 miljardia on suoria menoleikkauksia. Työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistuksilla hallitus pyrkii vahvistamaan julkistaloutta kahdella miljardilla eurolla. Talouden heikentyneiden näkymien vuoksi 6 miljardia sopeutusta ei kuitenkaan näytä arvioiden mukaan riittävän siihen, että julkistalouden alijäämä on vuonna 2027 korkeintaan yhden prosentin bruttokansantuotteesta, Purra kuvasi tilannetta Suomen Yrittäjien tilaisuudessa.

Rahaministeri kertoi asettaneensa asiantuntijaryhmän valmistelemaan lisäsäästöjä kevään kehysriiheen. Purra väläytti puheessaan, että hallitus joutunee pohtimaan myös veronkorotuksia.

– Kyseisessä selvitystyössä kaikki julkista taloutta vahvistavat toimenpiteet ovat pöydällä, mukaan lukien verotukselliset ratkaisut. Mahdollisten veronkorotusten suhteen tullaan huomioimaan se, ettei kokonaisveroaste kiristy ja että veropolitiikalla ei negatiivisesti vaikuteta taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Purran mukaan keskeistä pysyvässä julkistalouden tasapainottamisessa ja velka-asteen vakauttamisessa on se, että hallituksen valitsemalla ”kurinalaisella fiskaalipoliittisella linjalla jatketaan kaksi vaalikautta”.

– Suomella ei ole varaa siihen, että neljän vuoden kunnianhimoisen reformijakson jälkeen vaihdettaisiin taas velkavetoiseen kulutusjuhlaan. Tässäkin asiassa Suomen täytyy kyetä ottamaan oppia Skandinaviasta, jossa vasemmistosta oikeistoon ymmärretään se, että kestävällä pohjalla oleva julkinen talous on edellytys kaikelle julkiselle toiminnalle, hän totesi.