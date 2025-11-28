Venäjän joukoilla on vakavia vaikeuksia kommunikoida ulkomaisten palkkasoturiensa kanssa Ukrainan rintamalla, kertoo Ukrainan maavoimien 63. mekanisoitu prikaati Telegram-kanavallaan.

Tämä käy ilmi prikaatin tiedusteluosaston sieppaamasta radioviestinnästä ja droonin kuvaamasta videosta (jutun alla) taistelukentällä.

Hyökkääjän pitää puhua englantia löytääkseen edes jonkinlainen yhteinen kieli. Näyttää kuitenkin siltä, että venäläiset eivätkä heidän palkkasoturinsa puhu englantia tarpeeksi hyvin, koska he eivät ymmärrä toisiaan radiossa.

Videomateriaali ja radioviestintä osoittavat, kuinka ulkomaiset palkkasoturit eksyvät taistelussa eivätkä löydä omia joukkoja. Ukrainalaiset ovat lisänneet videon alle tekstityksen sananvaihdosta, joka on epäselvää ja kaoottista.

– Lexus kutsuu 2–4:ää, miksi et ota yhteyttä? Etkö halua pois sieltä? Toista, toista, venäläinen sotilas sanoo radiossa englanniksi.

– Se ei ole minun syytäni, se ei ole minun syytäni, palkkasoturi vastaa.

– Lexus kutsuu 2–4:ää, jos muistat reitin, niin tule takaisin. En voi auttaa sinua, koska et ota säännöllisesti yhteyttä, venäläissotilas viestittää.

Radioviestintä loppuu tähän. Ukrainalaisten video näyttää, miten ulkomainen palkkasoturi menettää henkensä räjähdyksessä.

Ukrainalaissotilaat toteavat Telegramissa, että hyökkääjän on kommunikoitava rikkinäisellä englannilla, koska he rekrytoivat niin paljon palkkasotureita.

– Heidän keskustelunsa ja droonivideomme todistavat, että he eivät ole tehtäviensä tasalla.