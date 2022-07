Radio Free Europe esittelee Suomeen Venäjältä paennutta sodanvastustajaa

Venäläinen näytelmäkirjailija Mihail Durnenkov pakeni Suomeen Venäjän hyökkäyksen jälkeen, kertoo Radio Free Europe.

Huhtikuussa hän kirjoitti Facebookissa toivovansa Venäjän armeijan täydellistä tappiota.

– Mitä merkittävämpi tappio on, sitä nopeammin maanmieheni heräävät häpeällisestä unestaan. Toivon ukrainalaisille voimia ja rohkeutta, Durnenkov kirjoitti.

Sodan vastustamisella on ollut vakavia henkilökohtaisia ja ammatillisia seurauksia.

Durnenkovin näytelmiä on peruttu ja Venäjällä on esitetty pyyntöjä asettaa hänet syytteeseen sodanvastaisista näkemyksistään.

– Suomalaiset kollegani kertoivat minulle helmikuussa, että he voisivat saada meille viisumit. He ymmärsivät, että Venäjällä oleminen oli meille suora uhka, hän kertoo.

Current Time TV on yhdysvaltalaisten Radio Free Europe -järjestön perustama venäjänkielinen televisiokanava, joka toimii Prahassa.

