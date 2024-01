Raaputusarpojen voitot ovat verovapaita vain arvan ostajille

Veikkauksen raaputusarpojen ostajan pitää vuodesta 2024 alkaen tunnistautua aina, kun hän ostaa arvan, lunastaa voiton tai osallistuu arpaan liittyvään lisäarvontaan. Verohallinto muistuttaa asiasta tiedotteessa.

Tunnistautuminen perustuu arpajaislakiin.

Pakollinen tunnistautuminen vaikuttaa myös raaputusarvan voiton verotukseen silloin, jos voitto halutaan jakaa usean henkilön kesken.

Jos raaputusarpa on ostettu 1. tammikuuta 2024 tai sen jälkeen, voiton voi lunastaa vain sama henkilö, joka on tunnistautunut ostaessaan arvan. Käytännössä raaputusarpoja ei voi enää ostaa lahjaksi. Voitto on verovapaa vain arvan ostajalle eli samalle henkilölle, joka voi lunastaa voiton.

Jos voiton tai osan siitä antaa toiselle henkilölle, saajan pitää maksaa summasta lahjaveroa, jos lahjan arvo on vähintään 5 000 euroa.

Muutoksen vuoksi verohallinto on päivittänyt kannanottoaan lottovoittojen ja muiden arpajaisvoittojen jakamisesta usean henkilön kesken. Kannanotto muuttaa aiempaa verotuskäytäntöä.

Kannanotto koskee vain niitä raaputusarpoja, jotka on ostettu 1. tammikuuta 2024 tai sen jälkeen.