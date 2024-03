Pysyykö itäraja hallinnassa, kun lumet sulavat?

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan jo nyt on täysin selvää, että itärajaa ei tulla avaamaan huhtikuussa.

– Määräaika sulkeutuu 14.4.2024 ja tämän jälkeen on pakko jatkaa täyssulkua vielä. Rajavartiolaitos on kertonut, että hybridioperaatio ei ole loppunut ja ”Venäjällä oleskelee edelleen henkilöitä, joilla on halu päästä Suomeen ja Euroopan alueelle ilman vaadittavia matkustusasiakirjoja”, Timo Heinonen kirjoittaa blogissa.

Julkisuudessa on puhuttu vähintäänkin sadoista tai jopa tuhansista.

Paraikaa sisäministeriössä valmistellaan nyt lakeja, joilla itärajan turvallisuus voidaan taata kaikissa tilanteissa.

– Ei ole mitään varmuutta, että tilanne säilyy Venäjän viranomaisten hallinnassa lumien sulettua tai kysyä voi onko heillä edes halua tähän. Korruptio lisäksi jyllää Venäjällä ja rajaviranomaisia lahjotaan ja rajan takana on monenlaista toimintaa, Heinonen huomauttaa.

Hän kertoo käyneensä viime viikolla itse katsomassa rajan tilannetta ja muun muassa väliaikaisia rajaesteitä ja niin sanottuja Nato-lankaosuuksia.

– Nämä alueet on paremmin valmistautuneet kevääseen, kuin pitkät maastorajan osuudet kauempana virallisista rajanylityspaikoista. Koko itärajaa ei varmastikaan tulla aitaamaan – tai mene ja tiedä – mutta nyt on tärkeää varmistaa, että massoilta tilanne voidaan pitää hallinnassa. Tätä myös rajalla harjoitellaan.

Heinosen mukaan on totta, että kansainvälisten sopimusten mukaan jokaisella on oikeus hakea rajalla turvapaikkaa ja hakemus on myös käsiteltävä.

– Mutta nyt kaikkien on syytä muistaa, että tässä ei ole kysymys turvapaikkakysymyksestä vaan tässä on kyse turvallisuuskysymyksestä. Tällaiset ihmismassat eivät pääse Venäjän rajalle ilman Venäjän viranomaisten hyväksyntää ja apua.

Kansanedustaja muistuttaa, että itärajalla ei siis käytännössäkään ole ollut ehkä ainakaan koko 2000-luvulla tosiasiallista mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

– Aina rajanylityksiin on liittynyt Venäjän viranomaisten sormet – joitain aivan yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Venäjä siis operoi tätäkin tilannetta ja siksi tässä ei ole kyse pienessäkään määrin turvapaikanhakemisesta vaan hybridioperaatiosta Venäjän valtion toimesta.

Heinonen muistuttaa, että lain mukaan itärajan kaikki rajanylityspaikat voidaan pitää suljettuna jatkossakin.

– Näin tullaan tekemään. Ja lisäksi nyt valmistellaan poikkeuslakeja, joilla voidaan pitää tilanne hallinnassa kaikissa tilanteissa. Tarvitaan valtuudet estää maahan massoittain tunkeutuminen ja myös lainsäädäntö tehdä ratkaisut rajalla.