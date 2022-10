Pystyykö Ukraina yllätysiskuun? Reservit ovat vielä käyttämättä

Ukrainan asevoimat on jatkanut viime viikkoina etenemistä maan itä- ja eteläosissa. Miehitetyn Luhanskin alueen länsiosista oli vapautettu alkuviikkoon mennessä jo noin 200 neliökilometriä.

Kärkijoukkojen arvioidaan edenneen noin 15 kilometrin päähän Svatoven kaupungista. Venäläisten sotilasalan bloggaajien mukaan Lysitshanskin alueen puolustuksen tueksi on lähetetty noin tuhat Wagner-ryhmän palkkasotilasta.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa rintaman eteläosissa Venäjän yritykset vallata aiemmin menetettyjä alueita Hersonissa. Joukot ovat kärsineet kovia tappioita, sillä esimerkiksi 150. motorisoidusta divisioonasta muodostetun taisteluosaston sanotaan menettäneen yli 500 sotilasta kaatuneina eli yli puolet kokonaisvahvuudestaan. Ukraina on häirinnyt venäläisjoukkojen huoltoa tuhoamalla kolme ammusvarastoa ja yhden komentopisteen.

Osa asiantuntijoista on arvioinut Ukrainan valmistelevan uutta yllätysiskua mahdollisesti rintaman keskiosissa, josta on siirretty monia venäläisyksiköitä vahvistamaan Hersonin ja Luhanskin alueiden puolustusta.

Puolustusalan analyytikko Konrad Muzyka sanoo Ukrainan tehneen tähänastiset hyökkäyksensä rintamalle jo aiemmin sijoitetuilla yksiköillä. Miesvoiman osalta hyökkäyspotentiaalia ei olisi näin ollen käytetty loppuun.

– Emme ole nähneet merkkejä siitä, että strategisia reservejä olisi otettu käyttöön, Muzyka kirjoittaa katsauksessaan.

Myös muut asiantuntijat ovat nostaneet esille sen, ettei suurta osaa Ukrainalle lähetetyistä sotilasajoneuvoista ole vielä havaittu rintamalla. Kalustoa on tarkkailtu erityisesti sosiaalisessa mediassa julkaistun materiaalin kautta.

Tämän on katsottu viittaavan siihen, että Ukraina olisi käyttänyt tähän mennessä tehdyissä hyökkäyksissä kahta suurempaa hyökkäysosastoa, joiden lisäksi yksi olisi vielä reservissä. Venäläisbloggaajat arvelivat jo syyskuun lopulla uuden operaation alkavan Zaporizzjan kaupungin kaakkoispuolella tai Donetskin kaupungin luonaispuolella, jossa ukrainalaisten kerrottiin poistavan omia miinoitteitaan ennen hyökkäyksen aloittamista.

.@konrad_muzyka's update: "Ukrainians have been conducting attacks using existing frontline formations. We have seen no evidence to suggest that strategic reserves have been deployed … at least as far as manpower is concerned, the offensive potential has not been exhausted."

— Shashank Joshi (@shashj) October 10, 2022