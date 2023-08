Pysäyttävä lista tappioista – Pekka Toveri: Moskova menetti puolikkaan pataljoonan päivässä

Ainoastaan visuaalisesti vahvistettuja tappioita Ukrainan sodasta listaavan Oryx-sivuston tuoreet luvut Venäjän kärsimistä menetyksistä ovat pysäyttäviä.

Eilen sivustolle kerättyjen tietojen perusteella venäläisjoukot ovat menettäneet Ukrainassa muun muassa kymmenkunta T-72-, T-80- ja T-90-taistelupanssarivaunua sekä lukuisia panssariajoneuvoja ja tykkejä ja raketinheittimiä.

Listauksen kohdalla on hyvä muistaa, että kyse on ainoastaan sellaisista tappioista, jotka on voitu vahvistaa avointen lähteiden tiedustelulla. Todelliset tappiot ovat siis olleet tässä ajassa todennäköisesti huomattavasti suuremmat.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) ja kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri avaa tappioiden mittakaavaa X-somepalvelun (entinen Twitter) päivityksessään.

– Aika hyvin. Panssarivaunukomppania, moottoroitu jalkaväkikomppania, tykkipatteri, raketiheitinjaos ja vähän muuta krääsää pois Venäjän rivistä varmuudella. Puolikas pataljoona päivässä, listan jakanut Toveri sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan tappiot olivat tänä aikana noin kolmannes tästä.