Putosi kaivoon keskellä Helsinkiä, vaati 5000 euroa

Ihminen putosi kaivoon Helsingin Senaatintorilla viime elokuussa. Tapaus sattui keskellä päivää.

Kaivoon pudonnut henkilö vaati kaupungilta vahingonkorvauksena yhteensä 5 000 euroa. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hän putosi kaivoon Aleksanteri II:n patsaan ja Tuomiokirkon portaiden välisellä alueella. Hakijan kuvauksen mukaan paikalla oli Taiteiden yön valmisteluja, ja kaivonkansi oli huonosti paikallaan eikä se ollut kiinnitettynä.

Korvausvaatimus osoitettiin Helsingin kaupungille, koska alueen kunnossapitovastuu on kaupungilla. Helsingin kaupunki kuitenkin kieltäytyi korvaamasta vahinkoja. Kaupungin antaman päätöksen pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

– Alueen kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen eli kaupungin on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kaupunki katsoo, että alueen kunnossapito oli hoidettu asianmukaisesti. Päätöksen mukaan kaupungin tiedossa ei ole, miksi kyseinen kaivonkansi oli avattu. Päätöksen mukaan kannen irtoaminen on voinut liittyä viereisen työmaan tai tapahtumarakentamisen liikenteeseen. Koska kannen avaamista ei ole tehty kaupungin toimesta, se ei päätöksensä mukaan ole asiasta myöskään vastuussa.

Päätöksessään Helsingin kaupunki myös katsoo, että jalankulkijan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Toisin sanoen kaupunki siis katsoo, että henkilö putosi kaivoon ennen kaikkea oman toimintansa eikä kaupungin laiminlyönnin takia.

– Edellä esitetyn perusteella kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa, päätöksessä todetaan.

Kyseisestä kaivonkannesta on annettu kaupungille palautetta aiemminkin ennen kyseistä vahinkoa, toinen vuonna 2021 ja toinen vuonna 2025. Palautteiden seurauksena kaivonkannen alle on hitsattu erillinen putoamista estävä ristikko. Tämä toimenpide on tehty kuitenkin vasta korvausvaatimuksessa mainitun vahingon jälkeen.