Purjehduslegenda Tapio Lehtinen ehdokkaaksi Helsingissä

Helsingin Kokoomuksen piirihallitus on nimennyt tuotantotalouden diplomi-insinöörin, purjehtija Tapio Lehtisen eduskuntavaaliehdokkaakseen.

Helsingissä asuva Lehtinen on tehnyt pitkän uran suomalaisissa pörssi- ja perheyrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa. Hän on myös Suomen kansainvälisesti tunnetuin ja arvostetuin purjehtija, joka nousi lajilegendaksi Golden Globe Race -kisoissa vuonna 2018 ja 2022.

Helsingin Kokoomuksen tiedotteen mukaan Lehtinen on opittu tuntemaan paitsi periksiantamattomana ja sisukkaana suorittajana, myös viiltävän analyyttisenä ympäristön ja luonnon havainnoitsijana sekä ratkaisujen esittäjänä.

– Luin jo kouluaikoinani Luonto-lehteä, sillä innostuin isävainaani 60-luvulla perustamasta Suomen ensimmäisestä vesiensuojeluyhdistyksestä Pidä Puujärvi Puhtaana ry:stä ja sen ylevästä tarkoituksesta. Opin näet 7-vuotiaana purjehtimaan Karjalohjan kirkasvetisellä järvellä, jota jo silloin uhkasi rehevöityminen, Tapio Lehtinen toteaa.

Hän kertoo olevansa tuotantotalouden diplomi-insinöörinä vahva markkinatalouden ja yrittäjyyden kannattaja.

– Kun Adam Smithin kättä hieman kontrolloidaan hyvällä lainsäädännöllä, tuottaa yritteliäisyys ja yksityinen sektori sen aineellisen hyvän, jonka varaan maailman onnellisin maa on rakentunut, Tapio Lehtinen sanoo.

Yksinpurjehdus maapallon ympäri vuosina 2018–19 avasivat Lehtisen silmät sille, kuinka vakavaa luontokato on maailman merillä. Hänellä on vertailukohtana ensimmäinen maailmanympäripurjehduksensa vuodelta 1981.

– Ilmastomuutoksen aiheuttama merten happamoituminen yhdessä ryöstökalastuksen kanssa on romahduttanut kalakannat. Jos sama trendi jatkuu, on merissä pian enemmän muovia kuin kalaa. Valtameret ovat maapallon suurin hiilinielu ja elämä on syntynyt niissä. Meristä huolehtiminen on hyvän elämän jatkumisen edellytys, Lehtinen sanoo.

Tapio Lehtisen suunnitelmiin kuului olla eduskuntavaalien aikana purjehtimassa kohti maailman haastavimman purjehduskilpailun voittoa. Hänen osallistumisensa Golden Globe Race 2022 -yksinpurjehduskisassa keskeytyi kuitenkin toiselta sijalta haaksirikkoon Asteria-veneensä upotessa marraskuussa Etelä-Afrikan kaakkoispuolella.

Yllättävä onnettomuus ja sitä seurannut kansainvälinen pelastusoperaatio nostivat hänet toistamiseen kansainväliseksi uutisaiheeksi ja kaikkien aikojen seuratuimmaksi suomalaispurjehtijaksi.

– Olen käyttänyt julkisia esiintymisiäni jakaakseni paitsi huoltani merten ja ilmaston tilasta, myös kertoakseni, että Suomessa on teknologiaa, osaamista ja toimintamalleja, joiden avulla ympäristöongelmiin on tarjolla ratkaisuja. Ilmeisesti tämän vuoksi minua lähestyttiin myös eduskuntavaalien tiimoilta ja päädyin lopulta asettumaan ehdokkaaksi Helsingissä Kansallisen Kokoomuksen listoilla, Tapio Lehtinen toteaa.

– Sydämeni on oikealla, mutta se on myös vihreä. Kokoomuksen ajaman talouspolitiikan avulla Suomi pysyy vahvana ja pystyy näyttämään maailmalle esimerkkiä kuinka uutta teknologiaa kehittämällä ja soveltamalla voimme turvata hyvän elämän edellyttämien olosuhteiden säilymisen myös tuleville sukupolville, Lehtinen jatkaa.