Puolustusvoimille on kehitetty uusi taktisen koulutuksen simulaatioalusta

Suomalainen informaatioteknologian yhtiö Varjo pyrkii muokkaamaan uudelleen puolustusvoimien koulutusta laajennetun todellisuuden Integrated XR Systems -alustalla, joka on käyttövalmis simulaatioratkaisu eristettyihin koulutusympäristöihin.

Alusta sisältää headsetin, sertifioidut työasemat, valmiiksi asennetun ohjelmiston ja käyttölisenssin. Ohjelmisto sisältää Windows 11 Pron, Varjo Base Pron, Varjo Lab Toolsin, NVIDIA Appin, Steamin ja Steam VR:n, joilla voi aloittaa laajennetun todellisuuden simulaatiokoulutuksen suoralta kädeltä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Perinteisesti virtuaalisen ja yhdistetyn todellisuuden käyttöönotto on edellyttänyt koordinointia monen alihankkijan kesken – jotta laitteet ja ohjelmistot on saatu toimimaan yhdessä – sekä asennusten hallintaa ja tukea, mistä on syntynyt sekä viivytyksiä että operatiivista riskiä. Varjon tuote pyrkii yksinkertaistamaan tätä toimittamalla täysin konfiguroidun ja testatun alustan, joka voidaan ottaa heti käyttöön.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kun puolustuksen vaatimukset kehittyvät, syventävästä simulaatiosta on tullut ydinkyky sen sijaan, että se olisi lisä. Varjon Integrated XR Systems antaa meille mahdollisuuden toimittaa skaalattavia, suojattuja ratkaisuja Naton operatiivisen valmiuden kasvavaan tarpeeseen, toteaa Varjon kumppaniyrityksen Rheinmetall Electronicsin Training Systems Land -liiketoiminnan johtaja Bartek Panasewicz.

Alusta on osa Varjon laajempaa integroitujen laajennetun todellisuuden ratkaisuja, joihin kuuluu paketoitu käyttöönotto, räätälöinti, toimittajan takuu ja asiantuntijan tuki. Tällä lähestymistavalla varmistetaan nopea siirtyminen alustavasta käyttöönotosta operatiiviseen käyttöön.

Yhtiö tarjoaa alustalle kahta hintaluokkaa, jonka määrää mukana tuleva headset. Kalliimman XR-4 Focal Editionin kanssa hinta on 29 990 euroa, edullisemman XR-4:n kanssa 24 990 euroa.