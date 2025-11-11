Puolustusvoimien hankinnoissa vakavia puutteita, osa varoista jää käyttämättä

Puolustusvoimat kehittää suorituskykyjään neljän vuoden välein laadittavalla kehittämisohjelmien kokonaisuudella. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTT) tarkastuksen perusteella kokonaisuus on selkeä, ja Puolustusvoimat ohjaa ja seuraa kehittämisohjelmia systemaattisesti. VTT:n mukaan suunnitteluprosessi on laajuuteensa takia kuitenkin jossain määrin joustamaton.

Suorituskyky ei muodostu pelkästä puolustusmateriaalista, vaan se tarvitsee osakseen esimerkiksi tiloja, henkilöstöä ja ylläpitoa. Näitä tekijöitä arvioidaan, mutta niiden toteutumiseen käytännössä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

– Suorituskykyjen kokonaisvaltaista rakentamista vaikeuttavat ongelmat suorituskyvyn eri osa-alueiden hallinnassa. Ne saattavat pahimmillaan johtaa siihen, että hankitun puolustusmateriaalin elinjakso jää suunniteltua lyhyemmäksi esimerkiksi riittämättömän varastoinnin tai kunnossapidon vuoksi, toteaa johtava tuloksellisuustarkastaja Suvi Kärki tiedotteessa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos valmistelee ja toteuttaa suorituskykyjä kehittäviä hankintoja kehittämisohjelmien antamien toimeksiantojen mukaan. Toimeksiantojen käsittelymallissa ja niiden tietosisällöissä havaittiin tarkastuksessa joitakin ongelmia. Toimeksiantojen käsittelyä viivästytti myös Logistiikkalaitoksen riittämättömät henkilöstöresurssit.

Eduskunta on myöntänyt Puolustusvoimille huomattavan määrän tilausvaltuuksia, joiden nojalla Puolustusvoimat voi solmia sopimuksia materiaalihankinnoista. Kehittämiseen osoitetuista tilausvaltuuksista on jäänyt myöntötalousarviovuoden aikana käyttämättä keskimäärin noin 40 prosenttia ja valtuuksia uusitaan runsaasti seuraavien vuosien talousarvioissa. Kehittämisohjelmille myönnettyjen tilausvaltuuksien uusimiselle ei VTT:n mukaan kuitenkaan ole esitetty perusteltuja syitä, kuten pitäisi.

– Tilausvaltuuksien käyttämättä jättäminen ja niiden uusiminen varsinkin ilman selkeitä perusteluja heikentävät budjetoinnin läpinäkyvyyttä ja siten eduskunnan budjettivaltaa, Suvi Kärki tuo esiin.